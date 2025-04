Csenger Tibor: több mint 310 ezer euró irányul Nyitra megyébe a Kisprojekt Alapok kiírása által

A határon átívelő Európai Uniós Interreg SK-HU program Kisprojekt Alapjának Monitoring Bizottsága ezúttal Komáromban tartotta meg ülését. A Kisprojekt Alap kiírásnak a keretében olyan projektek nyerhetnek el EU-s támogatást, melyek magyarországi partnerrel együttműködve valósítják meg programjaikat. A pályázatok célja a határon átnyúló társadalmi kohézió, partnerség és az aktív polgári együttműködés erősítése, különféle kulturális, ifjúsági, sport- és közösségi programok révén.

Mint Csenger Tibortól, Nyitra megye alispánjától (Magyar Szövetség) megtudtuk, az értékelés során Nyitra megyében 19 projekt részesült pozitív elbírálásban 310 185 € összértékben, ami a legmagasabb összegnek számít a nyugati megyék között.

Egy-egy projekt 8–31 ezer eurós támogatásban részesül, ehhez járul hozzá további 12% állami támogatás és 8% önrész.

„Az élénk érdeklődés jól jelzi térségünk civil és önkormányzati szervezeteinek elkötelezettségét a határon átnyúló együttműködések, helyi közösségek és a magyar–magyar kapcsolatok fejlesztése iránt”

– mondta el ezzel kapcsolatban Csenger.

Hozzátette: „Gratulálunk a támogatott pályázóknak! Akiknek a projektje most esetleg nem járt sikerrel, ne csüggedjenek, ugyanis ősszel újabb kiírásra kerül sor. Konzultációra, tanácsadásra természetesen továbbra is állok mindenki rendelkezésére. A cél, hogy minél hatékonyabban, minél jelentősebben fejlesszük ezekkel a forrásokkal is a régióinkat.”

A nyertes pályázatok listája Nyitra megye területén:

Folklór határok nélkül, Érsekújvár

Burcsákfesztivál, Dunamocs

Falunap Imelyben

Hagyománytisztelet és települések találkozója Gútán

Nyitott pincék napja Farnadon

CrossBee: Nemzetközi méhész együttműködés és innováció, Fiatalok a Jövőért Polgári Társulás

FÉSZEK fesztivál Hetényben

Pató Pál Napok, Szőgyén

Kastélynapok Barsbaracskán

A regionális identitás erősítése határon átívelő együttműködéssel a gasztroturizmus jegyében, Bagoly Ház Polgári Társulás, Zselíz

Szent István Napok Tardoskedden

Fröccsnapok Szimőn

Ismerjük meg egymás kulturális értékeit, Bátorkeszi

950 éve Zsitvabesenyőn határon átívelő barátságok jegyében

Naszvadi Napok

Kulturális közösségi Majális Udvardon

YOUTHandHEALTH, Szövetség a Közös Célokért

LEHARFES, Komárom

Gyereknap Alsóbodokon

Csonka Ákos/Felvidék.ma