A magyar és az osztrák patrióták meg akarják óvni az Európai Uniót attól, hogy a vesztébe rohanjon, és ehhez fel kell lépni Brüsszellel szemben – jelentette ki Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az osztrák Nemzeti Tanács elnökével, Walter Rosenkranz-cal közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy az elmúlt években a világ a feje tetejére állt, és jelenleg Európa a vesztébe rohan.

„Mi, patrióták ezt meg akarjuk állítani. És hogyan lehet megállítani azt, hogy az Európai Unió a vesztébe rohanjon? Békével, a migránsok megállításával, s azzal, ha a tagállamok szuverenitását újra tiszteletben tartják. Mi, patrióták erre, ezekre szövetkeztünk, és ez köti szoros szövetségbe az osztrák és a magyar patriótákat is”

– mondta.

„Ugye mi, osztrák és magyar patrióták egy frakcióban ülünk az Európai Parlamentben, ahol a demokratikus népakarat totális semmibevétele az, hogy a harmadik legnagyobb frakció tagjai számára ellehetetlenítették a parlamentben tisztségek betöltését, és ezt a demokráciával tökéletesen ellentétes gyakorlatot önfeledten szavazták meg azon pártok képviselői is, amelyek itt, Magyarországon ellenzékben vannak, de parlamenti alelnöki, bizottsági elnöki és bizottsági alelnöki funkciókkal is rendelkeznek” – folytatta.

„Ennyit a kettős mércéről, és ennyit arról, hogy Brüsszel mit gondol a demokráciáról”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar és az osztrák patrióták meg akarják óvni az EU-t attól, hogy a vesztébe rohanjon, ehhez pedig fel kell lépni Brüsszellel szemben.

„Azért kell fellépni Brüsszellel szemben, mert Brüsszel a háború folytatását akarja, mi pedig békét akarunk. Brüsszel migránsokkal akarja elárasztani Európát, mi pedig meg akarjuk állítani a migrációt. Brüsszel a normalitástól teljes mértékben elrugaszkodott ideológiákat próbál ránk erőltetni, mi viszont a józan ész forradalmát hajtjuk végre. És Brüsszel extra gyorsan be akarja nyomni Ukrajnát az Európai Unióba, mi meg ellenállunk Európa tönkretételének” – sorolta.

A miniszter kitért a kétoldalú kérdésekre is, és megerősítette, hogy a magyar és az osztrák patrióták is érdekeltek a két ország együttműködésének lehető leggyorsabb fejlesztésében, amit hazánk részéről az is indokol, hogy Ausztria a legfontosabb kereskedelmi és beruházási partnerek közé tartozik.

„Ugyanakkor világos, hogy ebbe a jó kapcsolatrendszerbe szerintünk nem fér bele egymás kioktatása, nem fér bele a beavatkozás a másik belpolitikai kérdéseibe, nem fér bele a másik minősítgetése, nem fér bele az, hogy ha törvényalkotási, szuverén parlamenti munkát bírálnak a határ túloldaláról. És főleg nem olyan politikai erők részéről, amelyek a népakaratot semmibe véve, trükkök százaival – hogy a klasszikust idézzük – érték el azt, hogy egy parlamenti választáson győztes, legnagyobb társadalmi támogatottsággal rendelkező, legtöbb szavazatot gyűjtő párt ne vehessen részt a kormány munkájában” – húzta alá.

Szijjártó Péter az ukrajnai tűzszünetről szóló szerdai londoni egyeztetésekkel kapcsolatban feltett újságírói kérdésre válaszolva leszögezte, hogy a kormány álláspontja változatlan, amelynek értelmében minden békeerőfeszítést és tárgyalást támogatnak, mert a háborúnak nincsen megoldása a csatatéren, csakis diplomácia útján.

Továbbá megerősítette, hogy Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök részt vesz Ferenc pápa temetésén szombaton Rómában.

„A kormány képviselete tekintetében egyelőre nem tudok önnek ehhez képest többet hozzátenni sem a temetésen, sem pedig az addig sorra kerülő olyan eseményeken való részvétel kapcsán, (…) de természetesen amint az erről szóló döntések megszületnek, a nyilvánosságot azonnal tájékoztatni fogjuk”

– tudatta.

MTI/Felvidék.ma