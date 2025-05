Zamatos borokkal párosuló vonzó programok a Bátorkeszi Borfesztiválon

Az évszázados borászati múltra visszatekintő Bátorkeszin a borászok ismét megnyitották pincéiket a közönség előtt. A nagyközség büszke finom boraira, és ápolja a borászati hagyományokat. Évente megrendezik a régiós borversenyt, és természetesen a sikeres fesztivált, melyet annak idején a helyi borászokat tömörítő SZEGAB Polgári Társulás hívott életre 2016- ban, és amelynek szervezését immár harmadik alkalommal vállalta magára teljes mértékben az önkormányzat.

A minőségi borok, a kulturális, szórakoztató és gyermekműsorok garmadája várta május második hétvégéjén mindazokat, akik ellátogattak a közel kétszáz borospincével bíró Szent László-dűlőben megrendezendő 17. Bátorkeszi Borfesztiválra.

A helyi termelők nyitott pincéikben, a további borászok pedig faházakban kínálták zamatos boraikat.

Pénteken a program a borutca és a kézműves vásár megnyitásával vette kezdetét, majd a Rockmisszió, Peter Šrámek koncert, Zeus együttes, DJ Kovács zárta az első napot.

Szombaton már hagyományosan a futóversennyel indult a program, majd délután az alapiskola tanulói, a Jázmin énekcsoport és a Szenior örömtáncosok fellépésével folytatódott.

Ezt követte a fúvószenekar kíséretében a borlovagok ünnepélyes bevonulása és Nátek Eszter előadásában a Bagossy Brothers Company „Iszom a bort” című dalát adta elő.

Gyurász Ildikó műsorvezető köszöntötte a megjelenteket, majd Gyöpös István, a Szegab Polgári Társulás elnöke bemutatta a színpad előtt felsorakozott borkirálynőket: az esztergomi Birkés Vízner Alexandrát, a marcelházi Simsik Rékát és a borlovagrendeket. A Mária Valéria Híd 2001. évi újjáépítése folytán Esztergom és Párkány települések közötti forgalom újra összekötötte a Duna két partján élő szőlész és boros gazdákat. Megalakult az Ister-Granum Eurorégio 44 magyar és 43 szlovák településsel.

A régió közös, három határon átnyúló borlovagrendjei: a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend, a 2006-ban Marcelházán alakult Szent Imre Herceg Borlovagrend, 2001-ben Csókakőn alakult Szent Donát Borrend, 2014-ben alakult a Csallóközkürti Borbarátok Asztaltársasága Borlovagrend, illetve az Ógyallai Borászati Körzetben működő Szent Orbán Borrend 2003-ban alakult.

Labancz Roland polgármester a borfesztivál sikereiről elmondta, a jó bornak nem kell cégér közmondás azt jelenti, hogy a jó minőségű árunak nincs szüksége reklámra, mert az elégedett vásárlók majd ajánlják ismerőseiknek is. Néha nem csak árura, hanem jó, igaz ügyre is mondják. Jelentése: híre megy a jó árucikknek vagy szolgáltatásnak, a jó minőséghez odatalálnak az emberek reklám nélkül is, mert a helyi szőlődűlőknek szelleme van. A bor különleges helyet foglal el nemcsak a szívünkben, hanem az italok között is. Az elkészítéséhez nem akármilyen szakértelem szükséges, gazdag történelmi hagyománya van mind az előállításnak, mind a fogyasztásnak. „Kívánom, hogy érintse meg Önöket is a hely szelleme, az emberek barátsága, vendégszeretete! Kóstolják meg borainkat, melyekbe ezer évek tapasztalatát, bánatát, örömét préselték a dolgos kezek” – mondta végezetül.

Czinke Zsolt református lelkész megáldotta a fesztivált, idézve az Ószövetség és az Újszövetség témához illő részleteit, amelyek a szőlőről, a szőlőtermesztésről és az ebből előállított nedűről, a borról szólnak: „A keresztény szertartásainkban elengedhetetlen kellék és jelkép a bor. Ott van a katolikus egyházban a miséken, az áldozások alkalmával, és ott van istentiszteleteinken az úrvacsorai közösségek alkalmával. Nekünk, magyaroknak arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Nemzeti Imánkban is szó van a szőlőről.

Így mi, magyar keresztyénként büszkén vállalhatjuk és vallhatjuk őseink hagyatékát, múltunkat, történelmünket, kultúránkat, vallásunkat, melynek elengedhetetlen része a szőlő, annak megművelése és az abból fakadó bor készítése.

A bor olyan, mint az élet vize számunkra. Az Úr áldása legyen a szőlő telepítőjén, a szőlő művelőjén, a borok készítőjén és azok fogyasztóin.” Majd Nátek Eszter előadása zárta a megnyitót.

A kultúrműsorban a Mona Lisa Smile, Band Of Streets, SambaFever, Nótár Mary koncert, Abrakazabra: Király Viktor, Nagy Feró, DJ Cooky lépett fel.

Ami a fesztivált illeti, az emberek kóstolójegyeket válthattak a pincesorok elején, aztán irány valamelyik pince, netán több egymás után. A boros gazdák vendégszeretete ugyanolyan magas fokú volt, mint a legelső évben, és a borok mellé történeteket is meséltek, így volt kerek a vendéglátás.

A borok izgalmas világát pedig jól egészítették ki a zenés programok. A megkóstolt borok azt mutatták, hogy a borkészítők már nyitottabbak a világra.

A község önkormányzata ez alkalommal a helyi és környéken gazdálkodó termelőknek kedvezett azzal, hogy a korábban megszokottnál kevesebb külföldi borásznak adtak teret. Ezzel azt akarták hangsúlyozni, hogy a helyi borok is kiváló minőségűek, érdemes azokat vásárolni és fogyasztani.

Ezt az állítást a községben egy hónappal ezelőtt megrendezett nevezési borverseny is alátámasztotta, melyre a helyi és a közelben munkálkodó borászok is nagyon sok mintát hoztak. Esetükben ez egyfajta belépőt jelenthetett a legjobb hazai borászok közé. Persze, korábban azt is sok látogató örömmel fogadta, hogy San Marino-i borokat vagy távolabbi hazai borvidékek szakembereinek a termékeit is kóstolgathatták.

A fesztivál szokásos szombati kísérőrendezvényét, a szőlőhegy több be- és kijárattal rendelkező, hatalmas borospincéjén átívelő futóversenyt pedig 16. alkalommal rendezik meg. E kuriózum minden évben sok bel- és külföldi futót idecsalt Bátorkeszire. A verseny szombaton reggel 8 órakor kezdődött, és 13 órakor tartották a díjkiosztással párosuló eredményhirdetését.

Ami pedig az idei koncertkínálatot illeti, hogy többféle zenei stílus jeles képviselőinek adtak helyet azért, hogy mindenki találhasson az ízlésének megfelelő zenekart, előadóművészt. A hagyományos kirakodóvásár kínálata is sokszínű volt, hiszen sokfelől, különféle termékekkel érkeztek az árusok.

Egy borfesztivál népszerűségének kulcstényezői elsősorban az idő, a minőség, a hangulat, a fejlődni akarás, a tudás és az alázat, valamint a bor természetes környezetében megvalósuló fesztiválok. Az a leghitelesebb és legautentikusabb, ha a borászok a saját vendéglátó pincéiknél vannak jelen. Ez ugyanennyire fontos a vendég számára is. Csak így érhetjük el hosszú távú céljainkat, és így válhat egy borfesztivál a borvidék szempontjából is ikonikussá.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma