Csülkös babgulyás rotyogott a kondérokban

A tavalyi kakasfőzés után idén a csülkös babgulyás fortyogott a tűz fölötti kondérokban a dunamocsi Falumúzeum udvarán, a hagyományos magyaros ételek készítésének parádéján. Nyolc csapat versengett a legízletesebben elkészített fenséges csülkös babgulyás okleveléért a Csemadok Dunamocsi Alapszervezete és a Gazda Polgári Társulás társszervezésében megvalósult jeles gasztronómiai eseményen.

A babgulyás olyan tartalmas, laktató egytálétel, amely magában hordozza a magyar konyha gazdagságát és évszázados hagyományait. Dunamocson szombaton nemcsak a bográcsok alatt füstölögtek a tüzek, hanem a kemence is folyamatosan működött, amelyben ropogós kemencés lepény sült a szakácsok és a látogatók örömére.

Amíg a bográcsokban a csülkös babgulyás rotyogott, a falumúzeum udvarának egyik szegletében nagy üstben birkagulyás főtt, míg a kemence előtt a Csemadok tagjai Lajos András volt Csemadok-elnök vezetésével dagasztották és sütötték a különféle tésztaféléket.

Lajos András kiemelte, hogy a kemencézés kultúrája napjainkban méltó reneszánszát éli, hiszen ismét megerősödött az igény a természetes tűzön sült ételek iránt.

A határon túli csapatokat a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének Gazdaköre képviseletében Karancs, az erdélyi Csíkszereda csapata, valamint a magyarországi testvértelepülések, Kocs és Süttő delegációi alkották, míg a helyi lakosságot az önkéntes tűzoltók, az asztaliteniszklub, a Csoda csapat és a Harmónia Szabadidőklub tagjai képviselték.

Kézműves vásár, nemzetközi ízek és éles verseny a dobogóért

A megjelenteket Szegi Tibor, a Csemadok helyi szervezetének elnöke és Varga Péter, a Gazda Polgári Társulás elnöke köszöntötte, majd az ünnepélyes megnyitó után kezdetét vette a megmérettetés. A délután egy órára kitűzött zsűrizést Varga Péter zsűrielnök, Tóth Eszter egykori polgármester és Szegi Tibor főszervező végezte.

A zsűrinek nem volt könnyű dolga, az élmezőnyben csupán apró nüánszok döntöttek. A főzőverseny győztese végül a horvátországi Karancs csapata lett pikáns paprikás fűszerezésű gulyásával, megelőzve a második helyezett helyi Harmónia csapatát és a harmadik helyen végző csíkszeredaiakat.

Emlékezetes marad a horvátországiak pikáns paprikás fűszerezése ugyanúgy. A horvát stílusú csülkös babgulyás (Grah s koljenicom) alapanyagai a füstölt csülök, a száraz bab és a zöldségek. Ez a gazdag, laktató egytálétel a mediterrán és a kontinentális ízek keveréke. Az erdélyi stílusú csülkös babgulyás csülökből, tarka szárazbabból, valamint zöldségekből (sárgarépa, fehérrépa) készül, és gyakran kaporral vagy tárkonnyal ízesítik

A szakmai értékelés során Varga Péter kiemelte a csapatok évre évre tapasztalható fejlődését és megfontolandó tanácsokkal látta el a szakácsokat.

A rendezvényen a látogatók megtekinthették a falumúzeum gyűjteményét, Baán Szabó Ilona szárazvirág-dekorációit, a martosi Garlik László vesszőfonó bemutatóját, valamint a dunamocsi Szegi Simóna szörpjeit, teáit, gyógynövényeit, fába égetett képeit és kézzel készített késeit.

A szervezők gondoskodtak arról is, hogy senki ne térjen haza üres kézzel: Szegi Ilonka néni minden csapat számára egy díszített mini lopótökkel kedveskedett. A hagyományőrző találkozó igazolta, hogy a közös főzés és a régi receptek ápolása a leghatékonyabb eszköz a helyi közösségek megerősítésére.

Miriák Ferenc / Felvidék.ma