Régiós népzenei vetélkedő Jólészen

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet szervezésében 2025. június 13-án Jólészen került megrendezésre a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek regionális fordulója.

Az egész napot felölelő rendezvény összesen 140 fellépővel valósult meg. Voltak egyéni előadók, illetve csoportok. Az alapiskolás korú gyermekek 10 produkcióval készültek, míg a középiskolás, illetve felnőtt fellépők 11 összeállítást mutattak be.

A rendezvényt Tóth Lucia a Csemadok Rozsnyói Területi Választmányának elnöke nyitotta meg. Köszöntő beszédében örömét fejezte ki, hogy ismét megünneplésre kerül a magyar népdal és a hagyományos énekkultúra szépsége.

„Ez a verseny nemcsak arról szól, hogy ki énekel a legszebben – hanem arról is, hogy továbbadjuk azt a kincset, amit elődeink ránk hagytak: a népdalokat, az anyanyelv szeretetét, és a közös éneklés örömét.”

A vetélkedőn bemutatta tudását Papp Lilianna Tornagörgőről, akit már kisgyermek korától foglalkoztat a zene. Járni alig tudott, de már a szüleivel a népdalokat szerette volna énekelni. A zene utáni kötődése máig is megmaradt, jelenleg a rozsnyói művészeti iskola tanulója, ahol zongorázni tanul, szabadidejében pedig nagyon szeret énekelni. Mezei Lilianna Szilicéről mindig szeretett énekelni, dúdolgatni.

A legutóbbi Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedőn országos aranyminősítést ért el. Hajdú Réka Csucsomból érkezett a versenyre, szépen énekel, táncol, citerázik. Most jött el az ideje, hogy kipróbálja magát egy ilyen versenyen is. Albert Marcel a Rozsnyói Református Iskolaközpont első osztályos tanulója, először vesz részt ilyen megmérettetésen. Die Csenge és Die Zsófia Körtvélyesről érkeztek. Szeretnek énekelni, mivel még nem léptek föl közönség előtt együtt próbálták ki a színpadi szereplést. A Vadgesztenyék Gyermek Citera Együttes tavaly nyáron alakult a Borostyán Néptáncműhely mellett, Rozsnyón. A csoport létszáma 12 fő, alapiskolás korosztály, felkészítőjük Kurdi Gábor. Somogyi ugrósokkal foglalkoznak, heti rendszerességgel két korcsoportban tartanak próbát. A csoport vezetője Icso Valéria.A Kis Sajó gyermekzenekar ebben a felállításban még csak egy éve működik. A legutóbbi „Bíborpiros szép rózsa” – országos népzenei vetélkedő döntőjében Dunaszerdahelyen, ezüstsávos besorolást értek el. Azóta harmonikával bővült a vonószenekar, ami egy új szint hozott a játékukba. A Kis Sajó tagjai Rozsnyóról, Tornaljáról és Krasznahorkaváraljáról érkeznek a heti rendszereségű próbákra. A zenekar a Borostyán Néptáncműhely mellett működik. Vezetője Icso Valéria, művészeti vezetője Kristóf Tibor.

A délutáni program moderátora Kovács Ibolya üdvözlő szavaiban kiemelte a néphagyomány szeretetét

„a mai nap nem csak verseny, hanem találkozás is – különböző nemzedékek, közösségek és hagyományok találkozása egy közös célért: hogy megőrizzük és továbbadjuk népi kultúránkat, dalainkat, anyanyelvünket. Az itt jelenlévő énekesek már nem csak tanulják a népdalokat, hanem hordozói és továbbadói is a hagyományoknak. Legyen ez a délután az öröméneklés, a megosztás,az egymás iránti tisztelet ideje”

– mondta.

A délutáni műsorrendben fellépett a Tavaszi Virágok Énekcsoport, akik a Református Iskolaközpontból, Rozsnyóról érkeztek. A citerások mellett működő népdalkör a tanév elején alakult, összeköti őket a népdal és a hagyományok szeretete.

A tornaljai Csalogány Népdalkör a Kazinczy Ferenc MTNYAI alsó tagozatos tanulóiból alakult 2015-ben. A népdalkör tagjai gömöri népdalokkal szórakoztatják a közönséget, iskolai, városi rendezvényeken. Megmérettetik magukat különböző népdalversenyeken. A Bíborpiros szép rózsa népdalversenyen rendszeresen részt vesznek, számos díjat is bezsebeltek már.

Az Andrássy Dénes Férfikar 2013-ban alakult öt Rozsnyó környéki falu – Berzéte, Jólész, Várhosszúrét, Krasznahorkaváralja és Hárskút férfijaiból. Több alkalommal szerepeltek falunapi rendezvényeken, pásztortalálkozókon, kopjafa avatásokon és a Gombaszögi Országos Kulturális Ünnepségen. A Bíborpiros szép rózsa címmel meghirdetett országos népzenei vetélkedőn kiemelt aranysávos ill. több ízben aranysávos minősítést szereztek. Bejutottak a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjébe Budapestre, ahol „Nagydíjasok”lettek. Vezetőjük Korintus László.

A Berkő Népdalkör a két szomszédos falu Berzéte és Kőrös helyi hagyományainak,népdalainak, népmeséinek és néptáncainak felkutatása, megőrzése és színpadra állításacéljából alakult meg 1996-ban. A Berkő olyan örökségek ápolását és megtartását tűzte ki céljául, melyek sok száz éve élnek e két falu hagyományaiban… Az énekkar vezetője Écsi Gyöngyi népdalénekes, református lelkész.

A Korcos Hagyományőrző Népdalkör egy pár éve megalakuló csoport, mely lehetőséget biztosítva hagyományos magyar népi kultúra megismerésére, a régi gömöri népdalok és szokások újratanulására. A Korcos tagjai Rozsnyóról és a környékbeli falvakból járnak be a heti rendszerességű próbákra. A csoport a Borostyán Néptáncműhely mellett működik. Vezetője Icso Valéria, művészeti vezetője Kristóf Tibor.

A hárskúti Rozmaring Népdalkörnek immár öt évtizedes munkája alatt sok szép sikerélményben volt része. Rendszeres szereplői a helyi és környékbeli rendezvényeknek, falunapoknak. A népzenei versenyek területén több ízben bekerültek a Tavaszi szél vizet áraszt és a Bíborpiros szép rózsa országos döntőjébe. Műsoraikban leggyakrabban a gömöri népdalokból válogatnak, de szívesen éneklik a más tájegységek dalait is. Vezetőjük Korintus László.

A füleki Foncsik Énekegyüttes 2017-ben alakult. A füleki Városi Művelődési Központ mellett működő együttes 18 tagot számlál, akik közül többen szólistaként is bemutatkoztak már. A heti rendszerességgel működő együttes elsősorban a Palócföld dalaival és a régió néphagyományaival ismerkedik, de repertoárjukat egyre inkább szeretnék bővíteni más tájegységek dalaival is. A versenyen Zobor-vidéki dudanótákat énekeltek, melyeknek szlovák párhuzamát is megszólaltatták, rámutatva a szlovák-magyar népzene kölcsönhatásaira. Vezetőjük Varga Lia.

Bódy Natália Fülekről érkezett, kiskora ellenére céltudatosan osztja be az idejét: néptáncol, zeneiskolába, énekórákra, és a Foncsik Énekegyüttes próbáira jár. A Füleken megrendezésre kerülő Hallottad-e hírét…? regionális népdalverseny állandó résztvevője és sikeres szereplője. A sokoldalú kislány a II. Koháry István Alapiskola tanulója. Felkészítője Varga Lia.

Illés Dorka versenyző így ír magáról „a füleki Foncsik Énekegyüttes tagja vagyok azóta, amióta az megalakult 2017-ben… Az énekegyüttesünk rendszeresen színpadra lép helyi rendezvényeken, és környékbeli települések rendezvényein is. A szüleim fiatalon néptáncoltak, így ők is a népzene és a népi kultúra megismerésére neveltek… A Foncsikkal részt vettünk a XIII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjén, ahol a gyermek-ifjúsági kategóriában a Vass Lajos Nagydíj fokozatot értük el.”

Molnár Lilla Virág és Demecs Virág Boglárka Losoncról és Simonyiból érkezetek. Lilla és Virág egymástól függetlenül két egymástól messzebb eső településen felnőve folyamatos kapcsolatban voltak a népi kultúrával, a népdalénekléssel. Kiskoruktól tagjai voltak a helyi néptánccsoportoknak, részesei, szereplői voltak az iskolai, majd járási népdalversenyeknek. Később útjuk összefonódott, mindketten a füleki Foncsik Énekegyüttes tagjai lettek, ahol számos fellépést, sikert éltek meg.

Mihalovics Zsófia Fülekről a következő szavakkal vall magáról „hatéves korom óta énekelek szólistaként, illetve 7 éve a Foncsik Ének együttes tagja vagyok. Felkészítőm Varga Lia. Szólistaként és csoportban is meghívást kaptam a Vass Lajos Énekversenyre. Ezen kívül a Hallottad-e hírét…? regionális énekversenyen 8 éven keresztül aranypacsirtaként szerepeltem, majd elnyertem a Seszták Julianna díjat.”

Molnár Mátyás szintén Fülekről érkezett. Kiskora óta érdeklődik a zene iránt, gitározik, cimbalmozik, énekel. A Füleken megrendezésre kerülő Hallottad-e hírét…? elnevezésű regionális népdalverseny többszörös aranypacsirtája. A legutóbbi Bíborpiros szép rózsa országos döntőjének kiemelt szólistája… Fiatal kora ellenére érett férfihanggal szólaltatja meg a katonadalokat, juhásznótákat.

A fülekkovácsi Mezei csokor női éneklőcsoport 1977-ben Bálint Mária vezetésével alakult. A csoport állandó résztvevője volt a Tavaszi szél elnevezésű versenynek, felléptek úgy a hazai, mint a szomszédos falvak által szervezett rendezvényeken. Legnagyobb sikereik közé sorolható az 1984-es Zselízi Országos Népművészeti Fesztiválon való részvétel, a budafoki Palócgálán való szereplés, valamint az, hogy 1988-ban a csoport elnyerte„A kiváló népművészeti csoport”címet. A csoport a település Csemadok alapszervezete mellett működik, vezetője Gál Veronika.

A zsűri tagjai Csobádi Mária, Dendis Ágnes, Kardos Éva és Kovács Ibolya voltak.

A továbbjutók Hajdú Réka, Mezei Lilianna, Papp Lilianna, Albert Marcel, Illés Dorka, a Foncsik Énekegyüttes, Mihalovics Zsófia, Molnár Mátyás, Molnár Lilla Virág és Demecs Virág Boglárka, az Andrássy Dénes Férfikar, a Rozmaring Népdalkör, a Berkő Népdalkör és a Korcos Hagyományőrző Népdalkör, akik a keleti régió országos elődöntőjében mérettetnek meg Makrancon.

Az országos döntő 2025. november 15-én Dunaszerdahelyen valósul meg.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma