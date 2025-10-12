„Amíg egy nép énekel, messzire hallatszik, hogy létezik…”

A Népdalkörök Nemzetközi Fesztiválja a Csemadok Hárskúti Alapszervezete által került megrendezésre. A Rozmaring Népdalkör megalakulásának 50. évfordulója alkalmából rendezett eseményre október 11-én került sor Hárskúton.

Egy különleges pillanat részesei lehettünk, egy olyan közösséget ünnepltünk, amely öt évtizede őrzi és továbbadja a magyar népzene kincseit – szívvel, lélekkel, hittel. Ennyi idő alatt generációk jöttek és mentek, de a Rozmaring Népdalkör hangja végig megmaradt. Hangja volt a falunak, hangja volt a hagyománynak, és hangja volt a szívnek. Azok az éneklőcsoportok, akik a magyar közösségben az elődöktől örökölt magyar népdalkincset éneklik, tevékenységükkel a hagyományok ápolásában vesznek részt, ébren tartják a népdalok szeretetét.

Korintus László, a szervezet elnöke és a csoport vezetője megnyitó beszédében kiemelte az eltelt ötven év időszakát „Öt évtized, egy emberöltőnyi idő telt el azóta, hogy néhány lelkes helybéli úgy döntött összefog, és közösen éneklik tovább mindazt, amit elődeink ránk hagytak a magyar népdal kimeríthetetlen kincsestárát. Ez az évforduló nemcsak az idő múlásáról szól, hanem az összetartozásról, a hagyomány tiszteletéről és az élő közösségről is, amelyet a zene ereje éltetett és tartott össze évtizedeken át” – mondta beszéde elején. Felhívta a figyelmet az alapító tagokra is. „Köszönet illeti az alapítókat, akik közül, ha már nem is lehetnek ma mindannyian velünk, szívünkben örökre helyet kaptak. Ők voltak azok, akik elültették a magot, melyből ez a közösség kinőtt… A magyar népdal nemcsak múlt, hanem élő jelen is. Minden egyes elénekelt dallam egy újabb híd múlt és jelen között. A mi felelősségünk, hogy ez a híd ne szakadjon meg. Kívánom, hogy a népdalkör még sokáig szóljon – fiatalabb és idősebb, illetve női és férfi tagokkal egyaránt, hogy az ének szava mindig erőt, összetartozást és reményt adjon mindannyiunknak.”

A Hárskúti Rozmaring Népdalkör 1975-ben alakult. Rendszeres szereplői a helyi és környékbeli rendezvényeknek, falunapoknak, nemzetközi dalostalálkozóknak. Aktívan részt vesznek a „Tavaszi szél vizet áraszt…”, az „Édesanyám rózsafája” és a „Bíborpiros szép rózsa” címmel meghirdetett népzenei versenyeken. Erről tanúskodik több nívó-díj, különdíj, vagy a gálán való szereplés. 2009-tớl tagjai a „Rozmaringok nagy családjának” és rendszeres résztvevői a Rozmaringok Országos Találkozóinak, amelyet 2019-ben Hárskúton rendeztek meg. A népdaléneklésen kívül az énekkar aktívan részt vesz a vallási szertartásokon, szentmiséken, temetéseken és az egyházi énekkarok találkozóján… A férfikar 2014-töl aktív tagja az Andrássy Dénes Férfikarnak.”

A jubileumát ünneplő éneklőcsoport vendégei az Andrássy Dénes Férfikar, a Bogácsi Pávakör, a Csattogó Népdalkör Krasznahorkaváraljáról, a Rozmaring Néptáncegyüttes és a Rozmaring Hagyományőrző Csoport Abaújszináról, a Rozmaring Népdalkör Bacskáról, valamint a Berkő Népdalkör Berzétéről és Kőrösből voltak.

A rendezvény a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma