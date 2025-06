Nyár 25 – a magyar nyár legjava júniustól augusztus végéig a Dunán

2025 nyarán újra élőben, a Balaton északi partjáról jelentkezik a Duna közkedvelt magazinműsora. A Nyár 25 június 21. és augusztus 31. között 70 adásban kínál kulturális, kulináris, turisztikai, tudományos és sportélményeket a Kárpát-medence minden szegletéből.

Megszokott időpontban – hétfőtől szombatig 10 órától –, két, mintegy egyórás részletben jelentkezik élőben a révfülöpi mólóról a Nyár 25, a Duna nyári magazinműsora, vasárnaponként pedig egy 75 perces válogatásadás foglalja össze a hét legjobb pillanatait. A műsorvezetői csapatban ezúttal is Rátonyi Kriszta és Fodor Imre, valamint Somossy Barbara és Forró Bence köszönti a nézőket, akik a Család-barát magazinból is ismerősek lehetnek.

A műsor szombati adásai különleges tematikát kapnak: június 21-én élő ünnepi műsorral, meglepetésvendégekkel köszöntik a Nyár 25 jubileumi, 15. évadát.

A folytatásban a fenntarthatóság és a környezetvédelem, a zene, a fiatal tehetségek, a sport, a tudomány, a filmművészet, a kultúra és a család témáit térképezhetik fel a műsorvezetők és vendégeik segítségével.

Nyári élmény a család minden tagjának

Nyolc új állandó tematikus elem is beépül az adásokba: a Nagyi receptje és a Kertészeti tanácsok felmenőink leleményességét mutatják be, míg a Mozgás, a Hogyan készül? vagy a Programajánló összeállításai az aktív nyaralást, a játékos tanulást és a kreatív kikapcsolódást támogatják. A Könyv Forró Bencével irodalmi barangolásra hív, míg a Múltidéző a Duna nyári filmkínálatát népszerűsíti, visszatekintve a magyar filmgyártás klasszikus pillanataira. A Hungarikum beszámolóiból pedig megtudhatják, mitől különlegesek a magyar értékek a világ szemében.

Újdonságként a Duna közkedvelt zenés műsorainak háziasszonya, Rókusfalvy Lili hétfőnként sztárvendégekkel beszélget A Dal, a Petőfi Zenei Díj és a Virtuózok című műsorok közreműködőinek aktualitásairól beszámolva. Visszatér a népszerű, Vár a Kárpát-medence című turisztikai ajánló is, amely minden adásban egy-egy térség meghatározó természeti és kulturális örökségeit mutatja be. A közmédia műsorvezetői olyan helyszínekre kalauzolják a nézőket, amelyek nemcsak látványosak, hanem történetükben is különlegesek.

Nyár 25 – június 21. és augusztus 31. között délelőttönként 10 órától a Dunán. Az adások 60 napig újranézhetők a Médiaklikken.

