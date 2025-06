Négynyelvű Úrnapi ünnepség Dunacsúnyban

2025-ben június 19-ére esett Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe, amelyet a katolikus egyház pünkösd utáni tizedik napon, mindig csütörtökön tart meg. Ezen a napon Krisztus titokzatos testét és vérét ünneplik a hívek, s ez egyben parancsolt egyházi ünnep.

Dunacsúnyban a jeles alkalmat az este hat órakor kezdődő ünnepi szentmise nyitotta meg, melyet a Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt plébániatemplomban mutatott be Červený Marian plébános, aki 2011. július 1-je óta szolgálja az egyházközséget.

A szertartás során 13 ministráns segédkezett. A szentmisét Marian atya rendhagyó módon nem a hívekért, hanem a közelmúltban százéves korában elhunyt közeli ismerőse, barátja, egykori híve, Losonsky Michal lelki üdvéért ajánlotta fel. Homíliájában személyes hangon idézte fel kapcsolatukat, amely még korábbi szolgálati helyén, Bresztoványban alakult ki. Az elhunyt április 28-án, éppen századik születésnapján vehette magához a betegek kenetét.

Az olvasmányokat szlovák és horvát nyelven olvasták fel, két könyörgést pedig magyar nyelven tolmácsolt e sorok írója. A hívek könyörgésében így hangzott a fohász:

„Úgy nevelj minket az Oltáriszentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát! Add, Urunk, hogy szeretetlakomádra, a szentmisére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk!”

A szentmisét a nap liturgikus csúcspontja, a szabadtéri úrnapi körmenet követte. Az Eucharisztiát négy, családi házak kapujában kialakított szabadtéri oltárhoz vitték el, melyek a négy égtájat szimbolizálták. Minden oltárnál elhangzott egy evangéliumi részlet, majd ének, könyörgés, végül a pap felemelte az Oltáriszentséget. A hívek letérdeltek hódolatuk jeléül, elismerve: Krisztus valóságosan jelen van az Eucharisztiában.

A körmenet élén a feszületet vivő ministráns haladt, őt követték az Önkéntes Tűzoltó Testület tagjai, a többi ministráns, virágszirmokat szóró gyermekek, a baldachin alatt a pap a szentségmutatóval, valamint a hívek sokasága, akik imádsággal és énekkel kísérték az Oltáriszentséget. Dunacsúny hagyományaihoz híven a körmeneten négy nyelven hangzottak el az imák és énekek: sorrendben szlovákul, horvátul, magyarul és németül. A harmadik, magyar nyelvű oltárnál e beszámoló írója közreműködött. Eléneklésre került az „Ez nagy szentség valóban, ezt imádjuk legjobban…” kezdetű ének két versszaka is.

A körmenet a templomba való visszatéréssel zárult, ahol Červený Marian plébános szentségi áldásban részesítette a híveket. Köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen formában segítette az ünnep megszervezését és lebonyolítását.

A méltóságteljes ünnepi est kötetlen baráti beszélgetéssel folytatódott a plébánia kertjében, ahol a hívek meleg szavakkal köszöntötték Marian atyát, aki június 17-én töltötte be hetvenedik életévét.

Isten áldása kísérje továbbra is a dunacsúnyi közösséget – ezen az egykor Magyarországhoz tartozó, az országhatártól alig egy karnyújtásnyira fekvő településen. Adja az Úr, hogy a horvát és német nyelv mellett a magyar szó is sokáig éljen itt, és még ha egyre inkább csak az idősebbek használják is, évente legalább néhány alkalommal hangozzék fel imádság, ének és dicséret nyelvén.

Zilizi Kristóf/Felvidék.ma