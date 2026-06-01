Történelmi séták Trianon nyomában

„A határok bár elválasztanak minket, anyanyelvünk és a kultúránk összeköt” – vallja Bocskor Bíborka, Petőfi Zenei Díjas énekes a Duna Történelmi séták című sorozatának új, Június 4. alcímű epizódjában. A nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva készült, június 4-én 17 órától látható műsorban a diákokat a Csíkszentmártonban született és nevelkedett előadó is elkíséri.

1920. június 4-én írta alá a magyar küldöttség a trianoni békediktátumot, amely Magyarország területének és magyarságának jelentős részét elszakította az anyaországtól, családokat és közösségeket szakítva szét a határok mentén. Június 4-e 2010 óta a nemzeti összetartozás napja, emlékeztetve arra, hogy a történelmi tragédia ellenére a magyarság közös nyelve, kultúrája és összetartozása máig fennmaradt. Az emléknapon jelentkezik új epizóddal a Duna Történelmi séták című műsora, amely a trianoni békediktátum aláírásának napján az ahhoz vezető eseményeket, az ország szétszakításának következményeit és a korszak máig ható történelmi traumáit idézi fel. A június 4-én 17 órától látható epizód a múlt sorsfordító helyszíneire kalauzolja a nézőket, akik a súlyos történelmi összefüggéseket kamaszok szemén keresztül láthatják. A diákok friss nézőpontja és személyes felfedezőútja közelebb hozhatja a történelmi traumát azokhoz is, akiknek nincs közvetlen családi kötődésük a trianoni eseményekhez.

Nánay Mihály történész, történelemtanár, az Óbudai Árpád Gimnázium igazgatója vezeti az intézmény diákjait a múlt mementói között: Budapesttől Balassagyarmatig, Komáromtól Sopronig járják végig a történelmi Magyarország szétszakításának állomásait. Az „utazásra” a csoportot Bocskor Bíborka, a Magashegyi Underground együttes énekese is elkíséri, aki székelyföldi származása révén maga is érintett.

A csapat felfedezőútján szó esik mindarról az előzményről, amely befolyásolta az első világháborút lezáró, Magyarországot súlyosan érintő békeszerződést, és a trianoni döntés következményeiről is. A műsorban a nézők nem csupán történelmi adatokkal és eseményekkel találkoznak, hanem plasztikusan ismerhetik meg a hideg logika mögött álló emberi sorsokat. Azt, ahogyan a trianoni döntés a hétköznapokra hatott, és befolyásolt több millió emberi sorsot. A nézők így személyes történeteken és emlékhelyeken keresztül élhetik át a korszak drámai pillanatait. A film road movie jellegét dokumentarista elemek hangsúlyozzák: a múltbéli eseményeket archív felvételek és dramatizált jelenetek teszik még átélhetőbbé.

A műsorban az alkotók nemcsak bemutatják, mi vezetett Trianonhoz, hanem arra is keresik a választ, hogyan él tovább a több mint száz évvel ezelőtti esemény emlékezete a mai magyar társadalomban. Ennek egyik fontos jelképe a nemzeti összetartozás napja, amely 2010 óta – a trianoni döntés napján – emlékeztet, hogy a határok változhatnak, a közös nyelv és az összetartozás élménye azonban túléli a történelem legnagyobb viharait és töréseit is.

A tanóra hosszúságú film az oktatásban is használható, adásba kerülése után a Médiaklikken is elérhető lesz.

MTVA/Felvidék.ma