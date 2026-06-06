Magyar-finn – Varga duplájával hazai siker

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen.

A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte, az AEK Athén csatára előbb a 26. percben fejjel volt eredményes, majd a szünet előtt lábbal is betalált. A vendégek a 72. percben Tony Miettinen távoli bombájával szépítettek.

Marco Rossi szövetségi kapitány összesen három újoncot avatott: Csinger Márk a kezdőben kapott helyett, míg a két nagy védést is bemutató Yaakobishvili Áron a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban, a csatár Kovács Bendegúz pedig a duplázó Vargát elöl.

Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazahokat fogadják.

Magyarország-Finnország 2-1 (2-0)

Puskás Aréna, 53 148 néző, v.: Ante Culina (horvát)

gólszerzők: Varga B. (26., 43.), illetve Miettinen (72.)

sárga lap: Osváth (4.), Szoboszlai (79.), Szűcs K. (85.), illetve Suhonen (36.)

Magyarország:

Szappanos (Yaakobishvili Á., 63.) – Osváth (Szűcs K., a szünetben), Orbán, Csinger, Kerkez (Nagy Zs., 80.) – Schäfer, Vitális (Szűcs T., 63.) – Sallai (Lukács, 72.), Tóth A. (Redzic, a szünetben), Szoboszlai – Varga B. (Kovács B., 72.)

Finnország:

Hradecky (Joronen, 81.) – Skyttä, Koski, Miettinen (Alho, 81.) – Mahuta (Tenho, 56.), Suhonen (Väänänen, 56.), Marhiev (Pyyhtiä, 81.), Walta, Jansson (Jukkola, 66.) – Hakans (Antman, 56.), Pohjanpalo (Keskinen, 66.)

Rossi: két-három cserét már megérzünk mezőnyben

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint többek között azért esett vissza a 65. perctől a magyar labdarúgó-válogatott teljesítménye a finnek ellen 2-1-re megnyert barátságos mérkőzésen, mert két-három cserét mezőnyben már megérez a csapata.

„Teljesen egyértelműen látszott, hogy a 65. perctől elveszettük a távolságokat és önbizalmat is.

Persze még ebben a periódusban is volt helyzetünk a 3-1-hez, de két olyan kontrát vezettek a finnek, hogy ha Yaakobishvili Áron nem véd nagyot, akkor gólt kapunk és oda a győzelem” – méltatta újonc kapusát a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember. „A legfontosabb tanulság, hogy olvasni kell a játékot, mert két ilyen kontrát nem szabad megengedni. Jobban kell olvasni a szituációkat, tartani kellett volna a labdát. Ha ezeket a játékelveket elfelejtjük, akkor nehéz helyzetbe kerülünk”.

Rossi kifejtette, ezek a találkozók arra szolgálnak, hogy kipróbáljanak játékosokat, mert szeretnék látni, ki áll készen, ki kevésbé, vagy éppen mennyit fejlődtek a fiatalok az előző összetartás óta.

Példaként említette az újonc védőt, Csinger Márkot és a nemzeti együttesbe harmadszor becserélt középpályást, Szűcs Tamást, mert szerinte „jó meccset játszottak”, de az látszott, hogy nem ugyanolyan a válogatottban szerepelni, mint a Győrben vagy a Debrecenben, mivel ilyenkor sokkal nagyobb a nyomás rajtuk.

„Lelkesedést és győzni akarást hoztak magukkal. Hiszünk abban, hogy van bennük potenciál. Kedden a kazahok ellen még több játékost ki fogunk próbálni” – jelentette ki Rossi, aki arról is beszélt, hogy a csapatkapitány

Szoboszlai Dominik ennek ellenére kezdeni fog Debrecenben is.

„Dominik elfáradt, görcsei voltak, de hozzászokott, hogy négy nap alatt regenerálódik. Terveim szerint kezdeni fog, mert fontos számunkra, hogy újfent győzzünk, viszont lehet a 60. perc körül lecserélem”.

Rossi szót ejtett még Osváth Attiláról, akinek negyedik perces szabálytalansága akár meccset befolyásoló hiba is lehetett volna, viszont szerinte utána védekezésben nem hibázott többet. A 61 éves tréner a szünetben egyrészt a sárga lapja miatt cserélte le, másrészt ki akarta próbálni Szűcs Kornélt a jobb oldali védő posztján.

„Kiegyensúlyozott első félidő volt, noha azért a magyarok valamelyest lendületesebben futballoztak. Ellenfelünk jól hozta a begyakorolt figurákat, például a szögleteknél, ami gólt is eredményezett. Ebben feltétlenül jobbak voltak. A második játékrészben sikerült támadásban előrébb lépni, mert a cserék megváltoztatták a meccs menetét. Ezért sajnálatos a vereség” – értékelt a finnek dán szakvezetője, Jacob Friis.

Yaakobishvili Áron: csapatmunka volt a győzelem

Yaakobishvili Áron három nagy védéssel járult hozzá a magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es sikeréhez a finn csapat ellen a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen, de az újonc kapus csapatmunkának tartja a győzelmet.

A válogatottól búcsúzó Szappanos Péter a 63. percben elhagyta a pályát, és a spanyol másodosztályban szereplő Andorra FC 20 éves kapusa bemutatkozott a nemzeti csapatban.

Amíg a Puskás Akadémia játékosának bő egy órán keresztül nem volt védenivalója, addig fiatal poszttársa rövid időn belül a mély vízben találta magát.

„Csapatmunka volt a győzelem, amelyben mindenkinek nagy szerepe volt” – kezdte Yaakobishvili a mérkőzést követően, majd kiemelte, hogy a bemutatkozásának legalább annyira örült, mint a fontos védéseinek. „A válogatott volt az álmom, ezért nagyon sokat dolgoztam, és bízom is magamban” – folytatta, majd elárulta, egész héten úgy készült a válogatott összetartáson, hogy Marco Rossi szövetségi kapitánytól kap legalább harminc percet.

„Természetesen Tóth Balázs az első számú kapus, de hogy melyikünk védjen, arról a mester dönt, én teszem a dolgom, keményen edzek, hogy később is megkapjam a lehetőséget”

– zárta az újonc kapus.

MTI/Felvidék.ma