Június 15-ig lehet elektronikus úton választói igazolványt kérni

Még egy hétig, június 15-ig kérhet elektronikus úton vagy levélben választói igazolványt az, aki a júliusi népszavazáson nem az állandó lakhelyén akar szavazni. Személyesen egészen július 3-ig, tehát még a július 4-i népszavazás előtti napon is lehet kérni ilyen igazolványt az önkormányzatnál.

Az igazolvánnyal bárhol az országban lehet szavazni – derül ki a belügyminisztérium honlapján közzétett információkból. Igazolványt levélben, e-mailben és a slovensko.sk oldalon a község elektronikus postafiókjába küldve lehet kérni.

Az önkormányzat három munkanapon belül, ajánlott levélben küldi el az igazolványt a megadott címre.

Személyesen is lehet igazolványt kérni, ügyfélfogadási időben, egészen július 3-ig, a községek megvárásra kiállítják.

A kétkérdéses referendum július 4-én lesz, reggel 7-től 22 óráig lehet szavazni. Két kérdésről dönthet a lakosság, az egyik az életjáradékok, például Robert Fico kormányfő életjáradékának eltörlése, a másik a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozása.

A népszavazást az államfő írja ki, ha azt legalább 350 ezer állampolgár támogatta az erre vonatkozó petíció során. A választási ciklus lerövidítésére vonatkozó harmadik javasolt kérdésről nem lesz népszavazás, mivel az az államfő szerint nincs összhangban az alkotmánnyal. A népszavazást a parlamenten kívüli Demokrati kezdeményezte.

TASR/Felvidék.ma