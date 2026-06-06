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A Pátria rádió katolikus vallási műsorának június 7-ei előzetese

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Pátria rádió katolikus vallási műsora június 7-én, vasárnap 7.05 órai kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon – halljuk az evangéliumban.  Szentbeszédében Licskó Szabolcs, a montreali magyarok plébánosa az ostya és a bor, azaz Krisztus Testének és Vérének titkáról szól hozzánk.

A lélek titkai címmel sugárzott sorozat témája ezúttal: férfilélek – női lélek. Dr. Gőgh Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai…

Szerkesztő: Ürge Tamás. Adásidő: 2026. 06. 07. vasárnap 7.05 órakor. Ismétlés: 2026. 06. 08. hétfőn 13.05 órakor.

Felvidék.ma

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