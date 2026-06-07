Autós-motoros menettel emlékeztek Trianonra

Június 6-án hetedik alkalommal rendezték meg a Trianon 106 elnevezésű megemlékezést, amelyet az Új Egység mozgalom hívott életre. A rendezvény Dunaszerdahelyen kezdődött, majd az autós-motoros menet Komáromon át Párkányig haladt.

Dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeummal szembeni Összetartozás-emlékműnél a rendezvényt Mikóczy Zoltán szervező nyitotta meg, majd felcsendült a Himnusz, a Székely Himnusz és a Harangszó.

„Rendkívül erősen dobog a szívem! A látvány önmagáért beszél, a megannyi motoros és autós jelenléte csak megerősíti bennem azt, hogy megéri ezt az egészet csinálni” – mondta Mikóczy Zoltán portálunknak.

A megemlékezés egyik látványos mozzanataként a résztvevők két nagyméretű nemzeti trikolórt feszítettek ki. Ezt követően Kurucz József szervező ismertette a menet útvonalával kapcsolatos tudnivalókat, majd Halász Béla, Gúta polgármestere és polgárjogi aktivista szólt az egybegyűltekhez.

Beszédében arról beszélt, fontos lenne, hogy a szlovák politikusok jobban megismerjék a magyar történelmet. Mint fogalmazott, Közép-Európában csak együtt lehet felvenni a küzdelmet a világ kihívásaival.

A menet indulása előtt Ollé Tamás atya megáldotta a motorkerékpárokat. A résztvevők egyperces néma csenddel emlékeztek a tavaly elhunyt Pálinkás Liborra és Palló Gyulára, akik éveken át támogatták a rendezvényt.

Az autós-motoros menet Dunaszerdahelyről Komárom érintésével Párkányba érkezett, ahol a program a Sétáló utcán, a főtéri színpadnál folytatódott. A rendezvény moderátora Kurucz József volt, a résztvevőket Fóti T. Angelika szervező köszöntötte.

A párkányi programban felszólalt Dócs Dávid (Mi Hazánk Mozgalom) országgyűlési képviselő, az Országgyűlés jegyzője is. Beszédében hangsúlyozta, hogy

nincs értelme felesleges lövészárkokat ásni, mert az csak tovább osztja a már így is sokfelé tagolt nemzetet, és így nem jöhet létre valódi nemzeti egység.

A kulturális műsorban fellépett Zsákovics László énekes, aki többek között a Bánk bánból ismert Hazám, hazám című művet is előadta. Publik Antal előadóművész Juhász Gyula Trianon című versét szavalta el, majd az Ebedi citerazenekar is színpadra lépett. A programban Zetényi Csukás László és Zetényi Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság örökös tiszteletbeli elnöke is beszédet mondott.

A rendezvény újdonságai közé tartozott, hogy a Himnusz, a Székely Himnusz és a Harangszó mellett a résztvevők közösen elénekelték a Nélküled című dalt is. A jelenlévők egy krónikába is beírhatták gondolataikat, valamint jelképes földet helyezhettek el abba a cserépbe, amely egy később elültetendő facsemetéhez kapcsolódik.

Az ünnepi részt Samu István, az Új Egység mozgalom elnöke zárta. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a felvidéki magyaroknak elsősorban nem másoktól kell várniuk a segítséget, hanem saját maguknak kell tenniük a mindennapokban.

A napot a Felvidéki Kárpátia koncertje zárta. A szervezők a közeljövőben egy Trianon-fát is elültetnek, amelyhez nemcsak a Felvidékről, hanem a Kárpát-medence több pontjáról is küldtek jelképes földet. A facsemete elültetésének helyszíne Gúta lesz.

VD/Felvidék.ma