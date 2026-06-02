A Magyar magazin június 3-i műsorajánlója

A Magyar magazin az STV2-n szerdán, június 3-án 8.06-kor jelentkezik új adással. A tartalomból:

Óvodától egyetemig – Komáromban minden szinten biztosított a magyar nyelvű oktatás-nevelés;

Identitás, narratíva, irodalomtörténet – Grendel Lajos munkásságáról tartottak konferenciát Pozsonyban;

Szeptembertől negyven elsős – fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a királyhelmeci Helmeczy Mihály Alapiskola;

Megújult a galántai reneszánsz kastély – az Esterházyak ősi fészke kulturális célokat szolgál;

Kutyaterápia Füleken – a négylábú jelenléte ösztönzi a gyerekeket a fejlesztő feladatok megoldására.

Műsorvezető: Holop Zsóka.

Ezt követi Kendy Éva és Farkas Péter filmje, a „Mint egy nagy család”, amely a nagymagyari, örökmozgó Mészáros család mindennapjaiba enged betekintést.  A tánc, a sport szeretete nemcsak a családtagokat tartja össze, hanem az általuk vezetett haminc éves MT Family tánccsoportot is.

