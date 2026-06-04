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Keleten viharokra kell számítani

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay.com

Csütörtökön késő délután viharokra kell számítani az ország keleti részén – tette közzé honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ), amiért elsőfokú figyelmeztetést adott ki.

A villámárvizek miatt árvízvédelmi készültség van továbbá a Kassa-vidéki, Tőketerebesi és Varannói járásban.

A 19 óráig érvényes figyelmeztetést egész Kassa megyére és Eperjes megye nagy részére adták ki.

Az intézet heves esőzéssel és erős széllel számol, helyenként jégeső is előfordulhat. „Az intenzív esőzés miatt megemelkedhet a kisebb folyók vízszintje és előfordulhatnak árvízi jelenségek (sárfolyás, pincék, aluljárók elöntése) is” – figyelmeztettek.

TASR/Felvidék.ma

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