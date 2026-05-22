Ősszel kezdődik a próbagyártás a Volvo Kassa melletti üzemében

Felvidék.ma
A terveknek megfelelően halad a Volvo Kassa melletti gyárának építése, ősszel kezdődik a próbagyártás, és 2027-ben indítják be teljes kapacitással az üzemet. Jelenleg 600 alkalmazottja van a gyárnak, júniusban még 70-et vesznek fel, az év végéig pedig további 700-at – tájékoztatott pénteken Marc Gombeer, a Volvo Cars Košice igazgatója.

„Minden határidőt sikerült tartani, a nyár után elkezdődik a próbagyártás, ezzel pedig ígéretünknek megfelelően fel tudunk készülni a 2027-re tervezett teljes beindításra” – mondta.

A kassamindszenti gyár már a kulcsfontosságú részlegek működését teszteli.

A présüzemben, a karosszériaüzemben és az öntvénygyártóban több mint 100 teljes karosszériát gyártottak le és vittek ki Svédországba.

Az alkatrészek körülbelül 36%-át szlovákiai beszállítók fogják előállítani. A cég azt is közölte, hogy a szalagmunkásoknak nem kell tudniuk angolul, a betanítás szlovák nyelven zajlik. A technikusok és szalagmunkások 95%-a szlovák, és a gyár területén működik a saját oktatóközpontjuk.

TASR/Felvidék.ma

