Home Kitekintő Az ukrán külügyminiszter szerint „kritikus fontosságú” Ukrajna EU-csatlakozása
Kitekintő

Az ukrán külügyminiszter szerint „kritikus fontosságú” Ukrajna EU-csatlakozása

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

Első ízben találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, és megállapodtak, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségekről – jelentette be az X-en az ukrán diplomácia vezetője.

Szibiha bejegyzése szerint a svédországi Helsingborgban pénteken, a NATO-tagországok külügyminiszteri találkozóján lezajlott eszmecserén mindketten elismerték, hogy fontos az előrehaladás ebben a kérdésben, és „konstruktív megoldások megtalálására és érezhető eredmények elérésére” törekszenek.

Az ukrán miniszter a maga részéről hangsúlyozta, hogy „kritikus fontosságú” Ukrajna EU-csatlakozása és a tárgyalási fejezetek „jól időzített megnyitása”.

Mint írta, tájékoztatta magyar kollégáját a harctéri helyzetről, a békefolyamatról és Európa lehetséges új szerepéről.

„Egyetértettünk, hogy a párbeszéd helyreállítása pozitív fejlemény mindkét ország és egész Európa számára, akárcsak a koordinált további kétoldalú kapcsolatok minden szinten” – írta X-posztjában Andrij Szibiha.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az EU egy évre felfüggesztette bizonyos műtrágyák vámját

Elindult a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz...

A szudétanémetek Brünnben fejet hajtottak a nácizmus áldozatainak...

Hatékonyabb jogi védelmet biztosító jogszabályokat fogadott az EP...

Szabadkereskedelmi megállapodást készít elő Szerbia és Ukrajna

A magyar honvédelem hősei előtt tisztelegtek a Fiumei...

Merz átmeneti uniós státuszt adna Ukrajnának a teljes...

Az ENSZ határozatban erősítette meg a klímaváltozás elleni...

Több tízezer fiatalt mozgat meg idén nyáron is...

Beperelte az ukrán elnököt az energiaszektort érintő korrupciós...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma