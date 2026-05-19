Home Régió Előadás 300 hangszerrel Trencsénben
Régió

Előadás 300 hangszerrel Trencsénben

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Május 22-én különleges kortárs zenei esemény zajlik Trencsén belvárosában: „A város behangolása” című, kifejezetten a 2026-os Európa Kulturális Fővárosa programsorozatra készült kompozícióban 300 hangszer és hangforrás szólal meg egyszerre.

A háromórás performanszban több mint száz profi és amatőr zenész, valamint kétszáz gyermek és fiatal vesz részt a régió iskoláiból és közösségeiből.

A projekt célja annak keresése, hogy a mai konfliktusokkal teli világban lehetséges-e még közös harmóniát találni, miközben a város hétköznapi zajaira is ráirányítja a figyelmet.

A program két részből áll:

  • „Városi prelűdök” a belváros különböző pontjain (például pingpongasztalok, targoncák, improvizációs zenekarok bevonásával),
  • majd közös finálé a főtéren, ahol 300 hangforrás szólal meg egyszerre, köztük La Monte Young ikonikus Composition #7 művével.

A projektet részben a szlovákiai magyar kortárs művészeti közegből ismert alkotók jegyzik. Az egyik vezető alkotó, Király Ferenc, a felvidéki magyar kulturális élet meghatározó zeneszerzője és médiaművésze.

A produkció a szlovákiai konceptuális művészet hagyományára épít, többek között Milan Adamčiak örökségére.

Az esemény ingyenes, és valószínűleg csak egyszer lesz látható, világpremierként.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Bortemplom, Búcs rejtett kincse

Újra mindenkit vár a Vadas fürdő

Fontos időszak következik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben

Esterházy Jánosra emlékeztek Muzslán

Akácillat: bor és hagyomány Kisgéresen

Füleken az idei Múzeumok és Galériák Éjszakája a...

Üdvözlet a selmecbányai bányatavaktól!

Amikor kinyílik a könyvkirályság birodalma

Vegyél részt több mint 12 kulturális eseményen a...

Gyémánt fokozatú nemzetközi elismerést kapott a komáromi kórház...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma