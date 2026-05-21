Felvidéki jelentkezőket is várnak A Szakkör 2026/2027-es évadába

Meghirdette A Szakkör program 2026/2027-es évadát a Nemzeti Művelődési Intézet. Az öt éve működő kezdeményezés célja, hogy kreatív kézműves foglalkozásokon keresztül erősítse a helyi közösségeket, segítse a népi kézműves tudás átörökítését, valamint kapcsolódási lehetőséget teremtsen a Kárpát-medence magyar közösségei között.

A programban a résztvevők ötfős kiscsoportokban ismerkedhetnek meg egy-egy kézműves tevékenység alapjaival. A szakkörök munkáját videós útmutatók, mentorálás, valamint alapanyag- és eszközcsomag is segíti.

Az érdeklődők idén harmincféle szakkörtípus közül választhatnak. A kínálatban többek között makramé, quilling, csipkeverés, gyertyakészítés, horgolás, nemezelés, tojásfestés, vesszőfonás, szövés, szalmafonás, tésztakészítés, könyvkötés, kalocsai, matyó, palóc és Békés megyei hímzés, paszománykészítés, szépírás és vízfestés, modern gyöngyékszer-készítés, bútorfestés, valamint több középhaladó foglalkozás is szerepel.

A külhoni magyar közösségek kizárólag az adott régióban megbízott koordinátorszervezeteken keresztül adhatják le jelentkezésüket. A felvidéki jelentkezéseket a Rákóczi Hálózat fogadja.

A jelentkezéseket 2026. június 14-én, vasárnap éjfélig várják a rakoczihalozat@gmail.com e-mail-címre. A jelentkezésben fel kell tüntetni a szakkört vezető személy nevét, e-mail-címét és telefonszámát, a választott szakkört, valamint a tervezett megvalósítási helyszínt és települést.

A felhívás szerint A Szakkör program nemcsak kézműves foglalkozásokat kínál, hanem közösségépítő alkalmakat is teremt. Célja, hogy a résztvevők új ismereteket szerezzenek, továbbvigyék a hagyományos tárgyalkotó tudást, és közben erősödjenek a helyi, valamint a Kárpát-medencei magyar közösségi kapcsolatok.

A felhívás teljes szövege ASzakkör honlapján érhető el.

