MozgatLak utcai futóverseny Lakszakállason

Lakszakállason május 23-án tizenharmadik alkalommal szervezték meg a MozgatLak utcai futóversenyt. A sporteseményhez felnőttek és gyerekek egyaránt örömmel csatlakoztak.

A futóversenyt felnőttek számára 3 kilométeres és 10 kilométeres távon hirdették meg. Az óvodások 150 méteres távot abszolváltak. Az alsó tagozatos futók 800 méteres, a felső tagozatosak pedig 1500 méteres távon méretettek meg.

Idén több mint százharminc futó jelentkezett előzetesen, a helyszínen további harminc sportolni vágyó regisztrált a futásra.

Mind a két számban az abszolút győztes Lencse Gábor, aki 10 km-es távon magyar bajnok.

A sportesemény kísérőprogramja a vadászmajális, ahol végigkóstolhatták a finomabbnál finomabb ételeket. Volt pacal, vaddisznópecsenye, vadgulyás, sült hekk, lángos. Senki nem távozott üres gyomorral. Emellett a nyugdíjasklub is finomságokat kínált. A legkisebbeknek ügyességi játékokkal, ugrálóvárral, illetve exatlonpályával is készültek.

Lakszakállason a sporteseményt összekötötték a már említett vadászmajálissal és a közelgő gyermeknappal.

Mint Mayer Ferenc, Lakszakállas polgármestere portálunknak elmondta: a MozgatLak futóverseny a sport mellett a közösségépítést és a szórakoztatást is szolgálja.

