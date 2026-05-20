Horgolt csodák nyomán született közösség Rimaszombatban

Ünnepélyes keretek között nyitották meg május 18-án a rimaszombati Szent-Ivány József-táblás Magyar Közösségi Házban a „Figurák horgolása zseníliafonallal” című kiállítást, amely a magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet által működtetett A SZAKKÖR program idei évadának záróeseménye volt.

A kezdeményezés célja, hogy az online tudásmegosztás eszközeivel ismertesse meg a résztvevőket a hagyományos kézműves és népi mesterségek fortélyaival, miközben helyi közösségeket épít és hozzájárul a Kárpát-medence kulturális örökségének megőrzéséhez.

A 2025/2026-os évadban Kárpát-medence-szerte 13 885-en kapcsolódtak be a programba, közülük öten Rimaszombatban.

A gömöri régióban elsőként alakult meg A SZAKKÖR csoport, és elsőként az állatfigurák horgolása zseníliafonallal szakkörre nyertek támogatást. A helyi szakmai hátteret a nagykaposi Rákóczi Hálózat, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete, a Rákóczi Szövetség Gömörben pontja és a Szövetség a Közös Célokért társulás biztosította.

A szakkört Pósa Erzsébet szervezte, helyi szakmai segítője Nagy Orsolya volt. Az online foglalkozások szakmai vezetését videók segítségével Demcsákné Nagy Katalin és Keller Panka irányították.

A csoport tagjai – Nagy Orsolya, Zeithaml Erzsébet, Breznyák Judit, Veréb Andrea és Pósa Erzsébet – 23 alkalommal találkoztak hétfőnként a Daxner utcai közösségi házban, hogy együtt sajátítsák el a puha, különleges tapintású zseníliafonallal való munkát.

A horgolás több, mint kézimunka

A rimaszombati alkotók példája bizonyítja, hogy néhány gombolyagnyi fonalból nemcsak kedves figurák, hanem összetartó közösségek is születhetnek – hangsúlyozta Pál Gabriella pedagógus, aki méltatta a résztvevők munkáját. Mint fogalmazott:

„A horgolásnál idő, türelem és szeretet fonódik minden egyes szem mögé. Aki horgol, az nemcsak alkot, hanem megőriz, továbbad, és közben egy kicsit önmagát is belehorgolja a készülő darabba.”

Beszédében kiemelte, hogy bár mindenki ugyanazokat az útmutatásokat követte, mégis minden figura egyedi lett, ami jól mutatja az alkotók személyiségét és kreativitását. A nyolc elkészült figura – köztük virág, viziló, láma, kisbika, kacsa, zebra, nyuszi és bárány – nemcsak ügyes kézműves munkák, hanem közös élmények lenyomatai is.

Pál Gabriella szerint a szakkör egyik legnagyobb eredménye, hogy a résztvevőkből valódi közösség formálódott:

„Az időközben baráti társasággá kovácsolódott kis közösség megélte az ünnepi pillanatokat, megtartották a születésnapokat is. Ez is a Szakkör hozadéka, és a mai, rohanó világban ez különösen értékes” – mondta.

A SZAKKÖR jóval több egy kézműves foglalkozásnál

Az eseményen Pósa Dénes, a Rákóczi Szövetség gömöri igazgatója kiemelte: A SZAKKÖR egyszerre jelent tudásátadást és közösségépítést. Mint mondta, a program olyan készségeket ad, amelyek később akár ajándékkészítésben, közösségi kezdeményezésekben vagy akár jövedelemkiegészítő tevékenységként is hasznosulhatnak.

„Úgy gondolom, hogy a szakmai tudás elsajátítása, valamint a közösségépítés és közösségformálás mellett számos más kézzelfogható értéke is lett az együtt töltött alkotómunkának. Egy tanulási folyamat, amelynek eredményeként ajándékok készülhettek családtagok és ismerősök számára. Különböző vásárokban láthatjuk, hogy ez a fajta tudás akár üzleti tevékenységgé vagy jövedelemkiegészítéssé is válhat kellő kitartással, továbbfejlesztéssel és gyakorlással. A kitartás is erősödött, a sikertelenség utáni újrakezdés megtanulása által. Jelen volt az egymás iránti figyelem és segítségnyújtás, volt vélemény- és tapasztalatcsere más területeken is, amelyek tovább erősítik a közösséget” – mondta.

A csapat a kötelező figurák elkészítésén túl bekapcsolódott a Rákóczi 350 alkotópályázatba is

Közös munkával készítették el II. Rákóczi Ferenc alakját fehér lovon, amelyet Lakiteleken is kiállítottak. Emellett kokárdakészítő programot szerveztek. És vállalták, hogy a jövőben is horgolt figurákkal ajándékozzák meg a vándorbölcsők újszülöttjeit.

A most megnyílt tárlat a rimaszombati SZAKC iroda, a Gömöri Külhoni Civil Közösségi Szolgáltató Központ nyitvatartási idejében látogatható. Záróeseményét június 22-én tartják, amikor sor kerül a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás Rákóczi 350 alkotópályázatának ünnepélyes kiértékelésére és díjátadójára, valamint a kézműves munkák kisorsolására.

A történet itt nem ér véget

A 2026/2027-es évadban is folytatódik A SZAKKÖR program

Mint megtudtuk, immár harminc különböző szakágat kínálnak az érdeklődőknek – köztük új lehetőségekkel, mint a modern ékszerkészítés, a szépírás vagy a tésztakészítés. A jelentkezés 2026. május 20. és június 20. között lesz nyitott. Erről a lehetőségről és a Rákóczi Szövetség további pályázatairól is tájékoztatták a jelenlévőket.

HE/Felvidék.ma