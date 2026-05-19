A török ​​kultúra lesz a múzeumok éjszakájának fő témája Füleken

A török kultúra és a vár oszmánok általi elfoglalása lesz az idei Múzeumok és Galériák Éjszakája rendezvénysorozat központi témája Füleken. A Városi Honismereti Múzeum Szlovák és csehszlovák fizetőeszközök című kiállításán történelmi pénzeket láthatnak az érdeklődők – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a Füleki Vármúzeum.

A szombati (május 23.) program 18 órakor kezdődik a honismereti múzeum galériájában, a körmöcbányai Pénzérmék és Érmék Múzeumából kölcsönzött régi fizetőeszközök kiállításának megnyitójával.

A kiállítás a monetáris politika fejlődését mutatja be az önálló Csehszlovákia megalapításától 1989-ig. A szombati program 19 órakor kezdődik a Fülek az Oszmán Birodalom árnyékában című interaktív kiállítás megnyitójával.

„A tárlat a török szultánok és a füleki szandzsák korába – az orientális kultúra, a katonai konfliktusok és a két civilizáció határán zajló mindennapi élet világába – repíti vissza a látogatókat”

– közölte a múzeum.

Az érdeklődők meghallgathatják a vár elfoglalásának történetét „közvetlenül” II. Koháry Istvántól, leírhatják nevüket perzsa–arab írással, vagy megpihenhetnek egy autentikus török sátorban. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából összeállított kísérőprogram is izgalmasnak ígérkezik.

„Kreatív műhelyek, autentikus török kávézó, janicsárok bemutatója, keleti táncok, török ​​zene, és tűzshow is szerepel a fesztivál programján”

– tették hozzá a szervezők.

