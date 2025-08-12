Home Magazin Ázsiai kiskarmú vidrák születtek
Magazin

Ázsiai kiskarmú vidrák születtek

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: mti

A legkisebb termetű vidrafaj, ázsiai kiskarmú vidrák (Amblonyx cinereus) egyedei születtek a Nyíregyházi Állatparkban.

A hatvannapnyi vemhesség után világra jött hat kölyköt a csapat közösen neveli, jelenleg a rejtett „gyerekszobában” élnek, de hamarosan kimerészkednek majd a kifutórendszerbe – mondta Révészné Petró Zsuzsa, a park zoológiai osztályvezetője kedden az MTI-nek.

A szakember kifejtette, a legkisebb termetű vidrafaj megjelenésében és életmódjában is különbözik a Magyarországon őshonos és fokozottan védett európai vidrától (Lutra lutra).

Jóval kisebb a testmérete, súlya mindössze 3-5 kilogram közötti, nappal is aktív, és kevésbé vízhez kötött, mint a többi vidrafaj. Délkelet-Ázsia sekély édes és sós vízrendszereiben él, ahol elsősorban halakkal, rákokkal és kagylókkal táplálkozik.

A törpevidracsalád nagyon összetartó, nemcsak a monogám szülőpár, de az idősebb utódok egyaránt részt vesznek a kicsik gondozásában.

A nyíregyházi tenyészpár mellett a tavaly született három kölyök is féltő gondoskodással vigyázza a csapat legújabb tagjait.

A most kéthetes utódok körülbelül negyvennaposan fogják kinyitni a szemüket, addig anyatejjel táplálkoznak, majd várhatóan hét-kilenc hetesen kezdenek ismerkedni a vízi közeggel.

A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján sebezhető fajként szerepel, populációja csökkenő tendenciát mutat.

Mint a legtöbb faj esetében, számukra is az élőhelyvesztés és a környezetszennyezés a legnagyobb veszélyeztető tényező.

mti/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Augusztusban ismét hullanak Szent Lőrinc könnyei

Látványosság, fajvédelem, ismeretterjesztés – az állatkertek küldetése

A szülők nem kellőképpen tájékozottak a humánpapilloma-vírus veszélyeivel...

A Forma–1 versenyhétvégén csaknem százezer vendéget fogadtak a...

Magyar Kálvárián járt csapatunk

Gombaszög 2025 AFTER: zárjuk együtt a nyarat Komáromban!

Hét közép-európai ország mutatkozik be a budapesti divathéten

Rekordszámú gólyafiókát gyűrűztek meg

Hőség és légszennyezés: kettős csapás a beporzókra és...

Különleges kurátori tárlatvezetésekkel és épületsétával várja az érdeklődőket...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma