Ázsiai kiskarmú vidrák születtek

A legkisebb termetű vidrafaj, ázsiai kiskarmú vidrák (Amblonyx cinereus) egyedei születtek a Nyíregyházi Állatparkban.

A hatvannapnyi vemhesség után világra jött hat kölyköt a csapat közösen neveli, jelenleg a rejtett „gyerekszobában” élnek, de hamarosan kimerészkednek majd a kifutórendszerbe – mondta Révészné Petró Zsuzsa, a park zoológiai osztályvezetője kedden az MTI-nek.

A szakember kifejtette, a legkisebb termetű vidrafaj megjelenésében és életmódjában is különbözik a Magyarországon őshonos és fokozottan védett európai vidrától (Lutra lutra).

Jóval kisebb a testmérete, súlya mindössze 3-5 kilogram közötti, nappal is aktív, és kevésbé vízhez kötött, mint a többi vidrafaj. Délkelet-Ázsia sekély édes és sós vízrendszereiben él, ahol elsősorban halakkal, rákokkal és kagylókkal táplálkozik.

A törpevidracsalád nagyon összetartó, nemcsak a monogám szülőpár, de az idősebb utódok egyaránt részt vesznek a kicsik gondozásában.

A nyíregyházi tenyészpár mellett a tavaly született három kölyök is féltő gondoskodással vigyázza a csapat legújabb tagjait.

A most kéthetes utódok körülbelül negyvennaposan fogják kinyitni a szemüket, addig anyatejjel táplálkoznak, majd várhatóan hét-kilenc hetesen kezdenek ismerkedni a vízi közeggel.

A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján sebezhető fajként szerepel, populációja csökkenő tendenciát mutat.

Mint a legtöbb faj esetében, számukra is az élőhelyvesztés és a környezetszennyezés a legnagyobb veszélyeztető tényező.

mti/Felvidék.ma