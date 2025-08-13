A szlovák útlevél világviszonylatban a kilencedik legerősebbnek számít

A Szlovák Köztársaság állampolgárai a világ kilencedik legerősebb útlevelével rendelkeznek, mely vízummentes belépést biztosít számukra 183 országba. Vízum nélkül utazhatnak az Európai Unió összes tagállamába, valamint Brazíliába, Kínába, Japánba, Kanadába, Mexikóba, az Amerikai Egyesült Államokba, Thaiföldre és legújabban Vietnámba. A TASR hírügynökséget erről a szlovák külügyminisztérium kommunikációs osztálya tájékoztatta.

Juraj Blanár külügyminiszter elmondta, a szlovák útlevél a Henley útlevélindex 2006 óta tartó értékelésében időközben a 22. helyről a jelenlegi kilencedik helyre lépett előre.

„Idén augusztus 15-től a Vietnámba turisztikai céllal utazó szlovák állampolgárok vízumkötelezettsége az első 45 napra szólóan megszűnt, tavaly pedig sikerült megállapodnunk a Kínába történő utazások vízumkötelezettségének eltörléséről az országban való tartózkodás első 30 napjára szólóan”

– vázolta a szlovák diplomácia vezetője. Az általa vezetett tárca tárgyalásokat folytat további országokkal is a szlovák útlevéllel rendelkezők vízummentes beutazásának kiterjesztéséről.

A szlovák állampolgárok mostantól vízum nélkül utazhatnak Vietnámba, amelynek külügyminisztériuma augusztus 12-én hivatalosan is bejelentette a szlovák útlevéllel rendelkezők vízumkötelezettségének eltörlését. Az országba való beutazás feltételeinek ez a változása tíz másik EU-tagállamra és Svájcra vonatkozik. A minisztérium hozzátette, hogy a vízummentesség azoknak a Szlovákiából érkező turistáknak és látogatóknak esetében érvényes, akiknek a vietnámi tartózkodása nem haladja meg a 45 napot, és akiknek az útlevele a belépés dátumától számított legalább hat hónapig érvényes. Tájékoztatása szerint

az intézkedés idén augusztus 15-én lép hatályba, egyelőre három évre.

Igor Pokojný, a szlovák külügyi tárca konzuli és nemzetközi jogi osztályának főigazgatója szerint a jelenleg 183 országba érvényes vízummentes beutazási lehetőség azt jelenti, hogy a szlovák útlevéllel rendelkezők a világ legnépszerűbb úti céljainak több mint 80 százalékába vízumkérelem nélkül utazhatnak. „A fennmaradó 43 országból, ahol vízumkötelezettség van érvényben a szlovák állampolgárok számára, akár 22 országba elektronikusan is igényelhetnek vízumot – nem kell személyesen felkeresniük az adott ország nagykövetségét” – magyarázta Pokojný. A minisztérium szerint ilyen például Ausztrália és Új-Zéland.

A külügyminisztérium azt javasolja a szlovák állampolgároknak, hogy külföldi utazásuk előtt látogassanak el a külügyminisztérium honlapjára, ahol az utazásuk céljával kapcsolatos naprakész információkat kaphatnak, valamint

utazás előtt éljenek az ingyenes regisztráció lehetőségével. Ezután ellenőrizzék az úti okmányuk érvényességét, készítsenek róla másolatot, és kössenek utasbiztosítást.

Amennyiben a szlovák állampolgárok utazás közben olyan krízishelyzetbe kerülnek, mely a biztonságukat, az egészségüket vagy az életüket veszélyezteti, a szlovák diplomácia bármikor készen áll arra, hogy a világ bármely pontján tájékoztatást nyújtson számukra a +421 2 5978 5978 telefonszámon.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk