Peking megszakított minden kapcsolatot a cseh államfővel a dalai láma miatt

Kína megszakított minden kapcsolatot a cseh köztársasági elnökkel, miután Petr Pavel július 27-én magánlátogatást tett a dalai lámánál Indiában – közölte kedden a kínai külügyminisztérium szóvivője Pekingben, akinek szavait a ČTK hírügynökség idézte.

A gyakorlatban semmi sem változik, mert a cseh és a kínai államfő között nincs semmiféle kapcsolat – reagált a kínai döntésre az X közösségi hálózaton a cseh elnöki hivatal.

Kína Tibetet saját területének, s a dalai lámát pedig szeparatistának tekinti.

Petr Pavel Japánban tett látogatása után kereste fel az Indiában élő dalai lámát, hogy gratuláljon 90. születésnapjához. Kína prágai nagykövetsége azonnal nyilatkozatban bírálta a cseh elnök lépését, azzal, hogy Petr Pavel ezzel ártott a cseh–kínai kapcsolatoknak.

„Tekintet nélkül az ismételt tiltakozásokra és Kína határozott ellenkezése ellenére Petr Pavel Indiába utazott és találkozott a dalai lámával. Ez szöges ellentétben van azzal a kötelezettségvállalással, amelyet a cseh kormány tett a kínai kormány irányában.

Petr Pavel provokatív eljárására való tekintettel Kína úgy döntött, hogy megszüntet minden kapcsolatot a cseh elnökkel„

– idézte a ČTK a hivatalos kínai álláspontot.

„Teljes mértékben magánlátogatásról volt szó” – reagált a cseh elnöki hivatal az X közösségi hálózaton a kínai bejelentésre.

Megjegyezte, államfői szinten jelenleg nincs semmiféle kommunikáció a felek között, ezért a kínai döntés a gyakorlatban semmit nem jelent.

