„Talán vannak tervek a jövőre nézve"
„Talán vannak tervek a jövőre nézve”

Készítik az alaszkai csúcstalálkozót: telefonon egyeztetett Lavrov és Rubio

A közelgő alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozó előkészítésének részeként kedden telefonon egyeztetett Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter – közölte az amerikai külügyi szóvivő.

Tammy Bruce elmondása szerint a két miniszter megerősítette, hogy mindkét oldal elkötelezett Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójának sikere iránt.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője napi sajtótájékoztatóján a pénteki találkozó céljaként azt jelölte meg, hogy az amerikai elnök jobb képet kapjon arról, miként lehet a háború lezárását elérni, és hozzátette, hogy

Donald Trump a békét ösztönző lépések során a konfliktusban érintett minden félhez mély tisztelettel viszonyul.

Az előzményekről elmondta, hogy amikor Steve Witkoff elnöki különmegbízott múlt heti moszkvai látogatásán elhangzott az orosz kezdeményezés a csúcstalálkozóra, Donald Trump azonnal értesítette a lehetőségről Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és európai vezetőket.

Karoline Leavitt hangsúlyozta, hogy

a találkozón az ukrajnai háború lezárására összpontosítanak, de az amerikai elnök érdekelt további témákban is, mint a kétoldalú kapcsolatok erősítése és akár közvetlen repülőjárat újraindítása a két ország között.

Hozzátette: „talán vannak tervek a jövőre nézve” arra, hogy Donald Trump ellátogasson Oroszországba, de megjegyezte, hogy pénteken Alaszkában jön létre a találkozó, és jelenleg az áll a figyelem középpontjában.

