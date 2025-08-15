Home Itt és Most Az SNS négyre csökkentené a megyék számát
Itt és Most

Az SNS négyre csökkentené a megyék számát

Felvidék.ma
Ján Krišanda (Fotó: TASR)

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) javasolta a csütörtöki koalíciós tanácson, hogy csökkentsék a megyék számát nyolcról négyre. A modell Szlovákia történelmi elrendeződésére alapul, mely így 4 megyét alkotna, mégpedig Pozsonyt, Nyugatot, Középet és Keletet – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Zuzana Škopcová, a párt szóvivője.

A közigazgatási reformmal a párt szerint több mint 500 millió eurót takarítana meg az állam különböző hivatalok számának csökkentése által.

A közigazgatás hatékonyabb lenne, ha annak nagyobb részét végeznék a megyeszékhelyek járási hivatalaiban, a lakosság számára pedig elérhetőbbek lennének a szolgáltatásaik és csökkenne a rájuk nehezedő adminisztratív teher.

„Az SNS ezzel bizonyítja, hogy felelősen akar gazdálkodni az állami vagyonnal és hatékonyabbá tenné a közigazgatást, valamint visszatérne a már bevált és a lakosság számára természetes történelmi modellhez” – jelentette ki Škopcová.

Megemlítette, hogy a koalíciós tárgyaláson részt vett Andrej Danko, a párt elnöke, Ján Krišanda, az SNS alelnöke, valamint Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes is.

„A tárgyalás konstruktívan folyt és több megfontolandó javaslatot is eredményezett. A Szlovák Nemzeti Párt Ján Krišanda alelnök tolmácsolásában egy lényeges kezdeményezéssel állt elő – javasolta a megyék csökkentését nyolcról négyre” – tette hozzá Škopcová.

TASR/Felvidék.ma

