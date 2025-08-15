Nyitra megye önkormányzata 9 millió eurót költ iskolaépületek helyreállítására

Nyitra megye önkormányzata (NSK) korszerűsíti egy aranyosmaróti és egy vágsellyei középiskola épületeit.

Közel 250 ezer euróért újítják fel az aranyosmaróti kereskedelmi akadémia parkolója alatti vízvezetékeket, valamint a központi fűtés vezetékeit.

Közbeszerzés folyik jelenleg a Vágsellyei Mezőgazdasági Szaktanintézet leégett istállójának helyreállítási munkáira is. A rekonstrukció becsült értéke 345 800 euró. Az önkormányzat jóváhagyta a beruházást, a munkák költségeit a megye költségvetéséből fedezik.

A nyári szünidő alatt és az új iskolaév elején Nyitra megye önkormányzata körülbelül 9 millió eurót költ a fenntartása alá tartozó iskolák épületeinek felújítására.

A munkák egy része már befejeződött, mások még tartanak. A többi iskola rekonstrukcióira közbeszerzéseket indít, melyek hamarosan elkezdődnek.

TASR/Felvidék.ma