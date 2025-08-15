Home Régió Nyitra megye önkormányzata 9 millió eurót költ iskolaépületek helyreállítására
Nyitra megye önkormányzata 9 millió eurót költ iskolaépületek helyreállítására

Fotó: NSK

Nyitra megye önkormányzata (NSK) korszerűsíti egy aranyosmaróti és egy vágsellyei középiskola épületeit.

Közel 250 ezer euróért újítják fel az aranyosmaróti kereskedelmi akadémia parkolója alatti vízvezetékeket, valamint a központi fűtés vezetékeit.

Közbeszerzés folyik jelenleg a Vágsellyei Mezőgazdasági Szaktanintézet leégett istállójának helyreállítási munkáira is. A rekonstrukció becsült értéke 345 800 euró. Az önkormányzat jóváhagyta a beruházást, a munkák költségeit a megye költségvetéséből fedezik.

A nyári szünidő alatt és az új iskolaév elején Nyitra megye önkormányzata körülbelül 9 millió eurót költ a fenntartása alá tartozó iskolák épületeinek felújítására.

A munkák egy része már befejeződött, mások még tartanak. A többi iskola rekonstrukcióira közbeszerzéseket indít, melyek hamarosan elkezdődnek.

TASR/Felvidék.ma

