Értékőrzés és hit: Szent István-napi megemlékezés Királyfiakarcsán

Királyfiakarcsán a Petőfi Baráti Társulás augusztus 17-én ünnepelte Szent István király, az államalapító napját, a keresztény magyar államalapítás és az új kenyér ünnepét. Ennek keretében került sor a Gyógyulás kápolnájának alapkőletételére is, amelyet a Cserkészligetben, a néhai Komáromi Árpád festőművész és restaurátor emlékére emelnek.

A megemlékezés istentisztelettel kezdődött, amelyet Egyházkarcsa új plébánosa, Hlédik László celebrált, a kántori szolgálatot pedig idősebb Derzsi György látta el. A plébános köszöntötte a híveket, dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt, a Karcsák polgármestereit, Mórocz Pétert és Wurczell Zoltánt, valamint az alpolgármestereket, Gódány Lászlót és Horváth Csabát. A szentmisét a Nagyboldogasszony oltalma alatt a hívekért ajánlotta fel. Beszédében kiemelte Szent István király bölcsességét és előrelátását. A szertartáson

az ünnepi asztalt szimbolikus elemek díszítették: a kenyér a mindennapi életet, a szalag a nemzeti identitást, a gyertya az örök világosságot, a Biblia pedig a keresztény hitet jelképezte.

Hlédik László plébános az istentiszteletet Reményik Sándor soraival zárta:

„Minekünk nem adatott hatalom

Eltréfálkozni a sírok fölött,

S a bánatfából kivirágoztatni

Ráimádkozással az örömöt.

A bánat egyetemes és örök,

És mély, mint a világ,

S talán nem is fontos, hogy elvegyed

Vigasztalással a föld bánatát,

Csak az, hogy együtt bánkódjál vele.

Irgalom-palásttal borítsad be.

Hogy zajlását álommá finomítsd,

S éjjelét csillaggal ültesd tele.

Hogy néma nyelvét beszédre megoldjad

És száraz kínját könnybe kifakaszd.

Aztán – Istenre bízzad a vigaszt.”

A Himnusz és a Boldogasszony anyánk közös eléneklése után dr. Szilágyi Péter nemzetolitikáért felelős helyettes államtitkár tartott ünnepi beszédet, amelyet Zrínyi Miklós gondolatával indított:

„Nem másra használ eleink tündöklése nekünk, hanem hogy égő szövétneknél, fényes fáklyánál futjuk a mi életünk pályáját, nem lehetünk sötétben, sem mi, sem az mi cselekedeteink.”

Hangsúlyozta, hogy Szent István király emléke és öröksége fényes fáklyaként világít utunkon. Ezer évvel ezelőtt államalapító királyunk a keresztény erkölcs szilárd alapjára építette hazánkat, és bevezette népünket Európába.

Mi, magyarok ma is büszkén valljuk magunkat a keresztény Európa részének, kiállva a béke és a keresztény értékek mellett.

Ezt jelképezi a Gyógyulás kápolnájának alapkőletétele is, amely a hit, a hűség, a nemzeti összetartozás és a szellemi építkezés örök értékeit testesíti meg. Beszéde végén azt kívánta, hogy a Komáromi Árpád és Nagyboldogasszony tiszteletére épülő kápolna legyen e közösség hitének és értékeinek jelképe az eljövendő ezer évben is.

Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke elmondta, hogy a kápolna építését a magyar kultúra napján, januárban hirdették meg, bízva abban, hogy a 2025-ös szentévben megkezdődhet az építkezés. Kiemelte:

„A kápolna védőszentjének égi patrónusunkat, a Nagyboldogasszonyt választottuk, ezért külön öröm, hogy Nagyboldogasszony és Szent István király ünnepe között helyezhetjük el az alapkövet.”

A Gyógyulás kápolnájával Komáromi Árpád emlékét kívánják megőrizni, aki 80 éves korában, tavaly hunyt el. Évtizedeken át restaurált templomokat, kápolnákat és szakrális emlékhelyeket, valamint készített festményeket és emléktárgyakat. A kápolnában a család által rájuk hagyott festményeit és szakrális tárgyait szeretnék elhelyezni.

A jelenlévők történelmi pillanatnak lehettek tanúi a Gyógyulás kápolna alapkőletételén, amelyet dr. Szilágyi Péter államtitkár, valamint Komáromi Árpád lánya, unokája és dédunokája végeztek. Csiffári Ferenc, a társulás vezetőségi tagja elmondta, hogy az alapkőbe időkapszulát helyeztek el, amely a Petőfi Baráti Társulás elmúlt huszonnégy évéről szóló újságcikkeket, írásokat, pénzérméket, a társulás címerét, piros-fehér-zöld szalagot és egy, az elhunytnak írt levelet tartalmaz. A kápolna harangja már elkészült, felirata szerint:

„E harangot a Petőfi Baráti Társulás öntette a karcsai Ambrovics család támogatásával az Úr 2025. szent évében. Öntötte Gombos Ferenc Őrbottyánban.”

Az alapkőletételt követően a királyfiakarcsai Manó Klub Dohorák Szilvia vezetésével az István, a király című rockoperát adta elő, amely hatalmas sikert aratott. A szereplők: Torma Chiara (mesélő), Horváth Katalin (István király), Horváth Anikó (Gizella), Kéri Denisa (Sarolt, Laborc és Torda szerepében), Szabó Zoé (Koppány), Vida Barbara (Réka), Dohorák Panna (pap). A koreográfiát Simon Vízvári Csilla irányításával a Csill and Dance tánccsoport készítette.

Szerencsés Magdolna/Felvidék.ma