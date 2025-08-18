Olvasni pedig kell!

A Szlovákiai Kiadók és Könyvkereskedők Szövetsége felmérése szerint nálunk is évről évre csökken a rendszeresen olvasó egyének száma, tavaly óta például 46 százalékkal. Ennek kapcsán tájékoztattak új kezdeményezésükről, amelynek a Kezdj el olvasni! címet adták, és célja az olvasás, a művelődés fontosságának hangsúlyozása. Kiemelték, hogy tudományos kutatások igazolják, hogy már napi 6 percnyi olvasás is jelentősen hozzájárul az életminőség javulásához.

„Nagy általánosságban csökkent az elolvasott könyvek száma és a rendszeresen olvasó egyéneké is. Emelkedik viszont azoké, akik csak alkalomszerűen olvasnak” – jegyezte meg Juraj Heger, a Szlovákiai Kiadók és Könyvkereskedők Szövetségének elnöke, hozzátéve, hogy

idén a lakosság személyenként átlagosan három könyvet olvasott el, míg tavaly ez négy könyv volt.

A felmérésükből kitűnik, hogy a lakosság 46 százaléka úgynevezett reális olvasó, 17 százalékuk alkalmanként olvas, és 36 százalék egyáltalán nem vesz könyvet a kezébe. Csökken a könyvmolyoknak nevezettek száma is, azokat hívják így, akik évente több mint 21 könyvet elolvasnak. Míg tavaly az olvasók négy százalékát ők alkották, idén már csak három százalékot tettek ki.

Ugyancsak csökkent azok száma, akik évente 20 könyvet olvasnak el, míg tavaly az olvasók 15 százalékát jelentették, idén már csak 11 százalékot.

Hasonló a helyzet az átlagos olvasók tekintetében is, akik egy év alatt tíz könyvet olvasnak el, tavaly még 21 százalék volt az arányuk, idén már csak 17 százalék.

A felmérésből kitudódott, hogy ugyanakkor emelkedett azok száma, akik legfeljebb két könyvet olvasnak el, vagy még kevesebbet évente, és inkább másra fordítanak figyelmet. Akik pedig egyetlen könyvet sem vettek a kezükbe, az említett 36 százalékot tették ki.

A Szlovákiai Kiadók és Könyvkereskedők Szövetségének munkatársai a felmérés eredményeinek ismeretében Kezdj el olvasni! címmel kampányt hirdettek. Például az egyik legnagyobb pozsonyi bevásárlóközpont éttermi részlegében az ételtálcákra regényekből vett részleteket nyomtattak. Augusztus végétől pedig egész Szlovákia területén a vasútállomásokon könyvekkel megrakott könyvespolcokat helyeznek ki, úgymond mini könyvtárakat létesítenek. Az olvasás fontosságára a közösségi hálókon is online kampány keretében hívják fel a figyelmet.

Az Olvasás és könyvek Szlovákiában 2025-ben – a lakosság alapvető szokásai az olvasásban és könyvvásárlásban elnevezésű felmérést 1451 megkérdezett egyén adatai alapján készítették el 2025 áprilisa és júniusa között. A felmérésben résztvevők, a megkérdezettek 15 éven felüliek voltak.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)