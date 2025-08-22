Szlovákia és Lengyelország kapcsolatai különleges figyelmet és új víziót igényelnek

Szlovákiának északi szomszédjával olyan kapcsolatokat kellene kiépítenie, amelyek a stratégiai partnerség formáját öltik – erről Andrea Elscheková-Matisová, Szlovákia varsói nagykövete beszélt a TASR hírügynökségnek adott interjújában.

Véleménye szerint Lengyelország nemcsak szomszéd, hanem jelentős és gyorsan fejlődő ország, ami növeli annak fontosságát. „Ez különleges figyelmet és új víziót követel, amely tettekkel társul, egészen a stratégiai partnerség szintjéig” – hangsúlyozta.

A Szlovákia és Lengyelország közötti kapcsolatok légkörét hosszú távon jónak és problémamentesnek nevezte. „A politikai párbeszéd az állami vezetők, a kormánytagok szintjén zajlik, beleértve a miniszterelnököket is, akik hosszú ideje ismerik egymást” – mondta.

Elmagyarázta, hogy a kormányok eltérő nézeteit és prioritásait nyílt kommunikációval kezelik.

„Az eltérő nézőpontok egyeztetésére mindig a párbeszéd a legjobb, mert ebben a párbeszédben találjuk meg a megoldásokat”

– fogalmazott. Hozzátette, hogy számos területen a lengyel és a szlovák kormány prioritásai hasonlóak vagy azonosak. „Tehát ezt a szövetséget Lengyelországgal könnyen tudjuk együtt alakítani” – mondta.

Példaként a nagykövet különösen a védelmi együttműködést emelte ki, és Lengyelországot a régió biztonsági garanciájának nevezte.

„Lengyelország, amely a GDP-je mintegy öt százalékát költi védelemre, és célja Európa legerősebb szárazföldi hadseregének felépítése, a régiónkban egyértelműen a legerősebb biztonsági garancia”

– mondta. Felhívta a figyelmet a közös biztonsági projektekre is, mint például a Krakkóban működő NATO hírszerzési központ, amelyet felváltva vezetnek lengyelek és szlovákok, valamint a szlovák katonák részvétele a bydgoszczi NATO kiképzőközpontban.

A nagykövet szerint ma különösen fontos, hogy Szlovákia és Lengyelország intenzíven kommunikáljon. „A lengyel féllel folytatott beszélgetések témái valóban számosak, különösen a jelenlegi, meglehetősen instabil időszakban” – zárta szavait.

