Kenyérünnep Ágcsernyőn

Szombaton ismét megtelt élettel Főző Erzsébet és László kemencés udvara, ahol idén is megrendezték a hagyományos Kenyérünnepet. A rendezvény méltóképpen hozta össze a falubelieket és a vendégeket: a friss kenyér illata, a közös énekszó és az összetartozás érzése tette emlékezetessé a napot.

A program már hajnalban elindult. Eszenyi Mónika, Illés Viktória és Szovák Norbert dagasztotta, formázta, majd sütötte ki a ropogós cipókat, amelyek egész nap csalogató illattal töltötték be az udvart. Délután 14 órakor megnyíltak a kapuk, a látogatókat a Kicsicék citerazenekar szórakoztatta Furik Mária vezetésével.

A délután során Furik Csaba tartott történelmi előadást, amely nagy érdeklődést váltott ki. 16 órakor Nt. Blanár Erik és Gabriella hirdették az igét az úrvacsorás istentisztelet keretében, amelyet Flóra és Viktor zenei kísérete tett meghitté.

Az esemény folyamán megszólítottuk Furik Csabát, Kisgéres polgármesterét, Kassa megye képviselőjét, aki kiemelte, augusztus 20-ának megünneplése az elmúlt évszázadok során sokszor változott: volt vallási, majd nemzeti, később a kommunizmus idején alkotmány- és aratóünnep, mára pedig visszatért eredeti vallási és nemzeti tartalmához.

„A hagyományokhoz ragaszkodni kell, mert az ember is olyan, mint a fa: gyökerek nélkül nem maradhat meg”

– jegyezte meg a polgármester. Hozzátette: a mai világban egyre nehezebb megőrizni a múlt értékeit, de a lelkes közösségek képesek továbbadni azokat a következő generációknak.

Szerinte a kenyér ünnepe nemcsak közösségformáló alkalom, hanem üzenet is: a magyarságnak szüksége van önbecsülésre, hagyományai megbecsülésére és arra, hogy büszkén adja tovább identitását a fiataloknak.

„Látni, hogy a fiatalok is érdeklődnek, sütnek kenyeret, és viszik tovább a lángot”

– tette hozzá Kassa megye képviselője.

Az ünnepet közös szeretetvendégség zárta, ahol mindenki megkóstolhatta a frissen sült cipókat és a helyi finomságokat. A résztvevők szerint a rendezvény nemcsak a kenyér ünnepe volt, hanem a közösség és a hagyomány tiszteletének is szép megnyilvánulása.

Ágcsernyőben tehát idén is bebizonyosodott: a kenyér több, mint étel – az összetartozás és a hála szimbóluma.

Takács István/BN/Felvidék.ma