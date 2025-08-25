Jelenleg tíz párt bejegyeztetési eljárása van folyamatban, gyűjtik a lakossági támogató aláírásokat – tájékoztatott honlapján a belügyminisztérium.

Konkrétan a Jilo, a Jednotní Slovania, a Farmárske hnutie, a Dunaj, a Košické hnutie 2030, a Spoločnosť Slovensko, a Právo na pravdu, a Roma Východ, a Spoločný Cieľ és a Východné pobrežie pártokról van szó.

A pártalapításhoz 10 ezer támogató aláírást kell összegyűjteni és leadni a belügyminisztériumban. Ha a párt minden törvényi feltételt teljesít, a minisztérium bejegyzi.

A belügyi nyilvántartás szerint jelenleg 54 párt és mozgalom működik Szlovákiában, több mint 100 pedig felszámolás alatt áll. A nyilvántartásból való törléssel szűnik meg véglegesen egy párt.

TASR/Felvidék.ma