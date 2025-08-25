A Hlas-SD visszautasítja a 13. nyugdíj módosítását

A Hlas-SD továbbra is visszautasítja a 13. nyugdíj módosítását, vagy a II. nyugdíjpillérbe befizetett járulék csökkentését.

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, a Hlas-SD elnöke hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette,

elképzelhetetlen, hogy a további konszolidációs intézkedések érintsék a szociális ellátást, az egészségügyet, vagy az oktatásügyet.

Ezzel szemben nem ért egyet azzal, hogy az ország növelje a védelmi kiadásokat. A kormány további kétmilliárd eurós konszolidációs csomagot készít elő.

Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter a múlt héten kijelentette, eddig a javasolt intézkedések körülbelül kétharmadát vette át a koalíciós tanács, és a hétfői ülésén is foglalkozik ezzel a témával.

TASR/Felvidék.ma