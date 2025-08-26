Az utasok nem lehetnek foglyok az utazás során

Újabb megalázó helyzetbe kerültek a Szlovák Vasúttársaság utasai. Az EC 270-es vonat utasai a Párkány – Érsekújvár szakaszon több mint öt és fél órán át rekedtek a szerelvényben. Nem jutottak friss levegőhöz, vizet sem kaptak, és semmilyen információval nem látták el őket.

Az emberek fülledt kocsikban ültek.

Idősek, kisgyermekes szülők és betegek egészségét is veszélyeztette a helyzet. Pótlóbuszokat nem biztosítottak, a kalauzok nem kaptak utasításokat, az utasok pedig teljesen magukra maradtak.

„Egy ilyen tapasztalat, amelyet egy utas részletesen leírt nekünk, méltatlan és veszélyes. A 21. században elfogadhatatlan, hogy emberek csapdába essenek a vagonokban – víz, friss levegő és alapvető higiéniai feltételek nélkül. Ezért javaslom, hogy a közlekedési miniszter vezessen be válságkezelési protokollokat a rendkívüli helyzetek és a szélsőséges időjárási körülmények kezelésére” – hangsúlyozta Pék Pál, a Nyitra Megyei Önkormányzat Energetikai és Környezetvédelmi Bizottságának tagja, a Fenntarthatóbb Duna mentéért szakmai egyesület elnöke.

Nagy József, a Magyar Szövetség elnökségi tagja, volt környezetvédelmi miniszter hozzátette, hogy hasonló esetek egész Európában rendszeresen előfordulnak:

„Az EU-ban évente tízezrével, Szlovákiában pedig több százszor fordulnak elő ilyen helyzetek – műszaki hibák, balesetek, vagy akár sikertelen öngyilkossági kísérletek miatt. Tavaly a családommal három órát ültünk egy vagonban és egy ipari peronon 35 fokos hőségben, mert vizsgáltak egy ilyen esetet. Ez embertelen! Szükség van egy kötelező, egész Európára kiterjedő protokollra, mert az utasoknak joguk van idejük, kényelmük, és mindenekelőtt egészségük védelméhez. És még nem is beszéltünk a rendszeres késésekről, amikor semmiféle kártérítés nem jár az utasoknak.”

Ezért Pék és Nagy kezdeményezik, hogy Jozef Ráž közlekedési miniszter (SMER) ne csak Szlovákiában vezessen be egyértelmű válság protokollokat, hanem az EU-ban is indítson el egységes szabályozási javaslatot.

A javasolt rendszerszintű intézkedések:

Válságprotokollok – pontosan meghatározni, mit kell tenni és hogyan kell kommunikálni.

– pontosan meghatározni, mit kell tenni és hogyan kell kommunikálni. Együttműködés a megyékkel , amelyek felügyelete alatt működik az autóbusz-közlekedés, hogy a pótlóbusz mindig készen álljon.

, amelyek felügyelete alatt működik az autóbusz-közlekedés, hogy a pótlóbusz mindig készen álljon. Magasabb alapstandardok – a mosdóknak rendelkezniük kell WC-papírral, szappannal, ivóvízzel, és biztosítani kell az utasok méltó körülményeit az utazás teljes ideje alatt.

„A vasútnak az embereket kell szolgálnia – nem pedig gyötörni és megalázni őket. Az utasoknak joguk van méltósággal és biztonságban utazni” – zárják közös nyilatkozatukat Pék és Nagy, akik személyes találkozót kérnek a közlekedési minisztertől a téma megtárgyalására.

Forrás: Sajtóközlemény, Pék Pál, a Fenntarthatóbb Duna mentéért szakmai egyesület elnöke/Felvidék.ma