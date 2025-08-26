Közösségépítő háttéremberek elismerése

A Szövetség a Közös Célokért társulás 2021-ben alapította a Pogány Erzsébet-díjat, hogy tisztelegjen a társulás egykori igazgatója, Pogány Erzsébet emléke előtt. Mindezt azzal, hogy azoknak a felvidéki személyiségeknek a munkáját ismeri el és emeli ki, akik fáradhatatlanul, a háttérben dolgozva szolgálják a magyar közösség ügyét.

Eddig négy alkalommal adták át a díjat az arra méltónak talált személyeknek. 2021-ben Gál Piroska kapta az elismerést, posztumusz pedig Tóth Klárát tüntették ki. 2022-ben Takács Zsuzsanna, 2023-ban Győri Margit részesült a díjban, míg posztumusz Laczkó Lajos kapott elismerést. 2024-ben Reiter Krisztina vehette át a díjat.

Pogány Erzsébet mindig a háttérben tevékenykedő, elkötelezett közösségszervezőként tekintett magára és munkatársai is ekként szerették és tisztelték őt. Személyiségét a céltudatosság, a kitartás és a közösség iránti mély elkötelezettség jellemezte. Fáradhatatlanul kereste a lehetőségeket a felvidéki magyarság érdekében, új ötletekkel és kezdeményezésekkel gazdagítva a közösségi életet. Mások ügyeit önzetlenül támogatta, így a díj is olyan személyek munkáját ismeri el, akik legalább egy évtizede tevékenyen részt vesznek a civil szférában, és a Felvidékhez kötődő, példaértékű közösségépítő munkát végeznek. Mindezt nem a reflektorfényben, hanem gyakran a háttérben.

A díjra olyan jelölteket várnak, akik kiemelkedő szervezőkészséggel, kitartással és alázattal szolgálják a felvidéki közösséget.

A díjazottat a Szövetség a Közös Célokért társulás által létrehozott héttagú kuratórium választja ki, amelynek tagjai: Fekete Irén (elnök), Hideghéthy Andrea (titkár), Pogány Tibor, Csémi Szilárd, Mézes Rudolf, Bárdos Gyula és Ladányi Lajos.

A jelöléseket 2025. szeptember 5. és 2025. október 8. között lehet benyújtani, kizárólag a SZAKC tagszervezetein keresztül, az erre kijelölt űrlapon. Magánszemélyek jelölése esetén a javaslatot legalább egy SZAKC-tagszervezetnek támogatnia kell.

További információ a pozsony@szakc.sk e-mail címen kérhető. A SZAKC tagszervezeteinek listája a www.szakc.sk weboldalon érhető el.

A díjat 2025 novemberében, egy ünnepélyes gálaest keretében, kulturális program kíséretében adják át.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma