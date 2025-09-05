A jövő tanévtől tananyag lesz a mesterséges intelligencia

A 2026/2027-es tanévtől a mesterséges intelligenciáról (AI) is tanítani fognak az iskolákban. Az AI több tantárgy, például az informatika, a matematika, a polgári nevelés és az etika keretében is megjelenik majd. A diákok megtanulják, milyen elven működik, illetve hogyan használják hatékonyan és felelősségteljesen. Ebből a célból az oktatási minisztérium kidolgozta a Mesterséges intelligencia szlovák oktatásban való felelősségteljes használatának tervét (Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku) – tájékoztatott pénteki sajtótájékoztatóján Tomáš Drucker oktatási miniszter.

„Kidolgoztunk egy tervet, hogyan lehetne az AI-t beleépíteni a tantervbe, hogy növeljük a gyerekek készségeit és tudását a témában. Fontos, hogy a gyerekek megértsék, milyen hatással van ez a technológia az egyénre és az egész társadalomra, és tisztában legyenek vele, hogy létezik mesterséges intelligencia által alkotott, ún. szintetikus tartalom” – pontosított a miniszter.

A terv célja felkészíteni az alap- és középiskolákat a digitális transzformációra, illetve praktikus segédeszközöket adni a diákoknak és iskoláknak, hogy az AI-t biztonságosan, észszerűen és hatékonyan használják. A tárca idén projekteket indít a téma kapcsán, és az AI-oktatás tartalmát, valamint a szükséges segédanyagokat dolgozza ki.

A miniszter szerint az iskolák támogatásokat kaphatnak ezen a téren, létrejött egy internetes platform is, valamint az iskolákban „AI napokat” tartanak.

2026-tól bevezetnek egy AI utalványrendszert, valamint új megoldásokat tesztelnek, melyekkel támogatni tudják az oktatást és a tanárok munkáját. 2027-től a tárca már bevált AI eszközöket fog alkalmazni az oktatási intézményekben, valamint ellenőrizni fogja, hogyan használják ezt az új technológiát, aminek alapján finomhangolja a tervet. AI kompetenciaközpontokat is akar alapítani.

Drucker a Scio Research kutatóintézet AI Kompas 2025 nevű jelentését is megemlítette, mely a mesterséges intelligencia használatának mértékét hasonlítja össze a szlovák és cseh oktatásban.

Elmondása szerint a szlovák tanárok mindössze negyede használja az AI-t, ellentétben a cseh tanárok 58 százalékával.

A miniszter kihívásnak tartja továbbá bizonyos készségek romlását azoknál a diákok, akik huzamosabb ideig használtak AI szolgáltatásokat. Pozitívumnak tartja, hogy a gépi gondolkodás növeli a hatékonyságot. Emlékeztetett továbbá, hogy ősszel Szlovákiában rendezik az OECD globális oktatási fórumát, melynek egyik fő témája lesz a mesterséges intelligencia az oktatásban.

A minisztérium által kidolgozott terv 5 kezdeményezésből áll, melyek kiegészítik egymást és kapcsolódnak az eddigi digitalizációs törekvésekre, illetve az alapiskolák tantervreformjára. A tervvel kapcsolatos összes információ megtalálható az újonnan megalkotott ai.iedu.sk oldalon.

