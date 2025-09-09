Home Kitekintő Indul az Október 23-i Diákutaztatási Program
Kitekintő

Indul az Október 23-i Diákutaztatási Program

HE
HE
Kép forrása: Rákóczi Szövetség

Kárpát-medencei középiskolák pályázhatnak utazási támogatásra annak érdekében, hogy október 23-án közösen emlékezhessenek 1956 fiatal szabadságharcosaira.

A Rákóczi Szövetség idén is meghirdette nagy hagyományú és nagy sikerű Diákutaztatási Programját az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan, Kárpát-medencei középiskolások részére.
A program azt a célt szolgálja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több élmény, kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.
A pályázat feltétele, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen.
A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatás nyerhető el, az utazók számától és a megtett távolságtól függően.
Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: 2025. október 6., hétfő. Az utazásokat, kirándulásokat 2025. október 13. és október 31. között kell megvalósítani.
A pályázati űrlap és a további részletek itt érhetők el:

Közben megszülettek a Gloria Victis Történelmi Vetélkedő I. fordulójának eredményei is

A vetélkedő középdöntője és döntője idén is a Gloria Victis 1956-os emlékünnepség sorozat részét képezi Budapesten, a Műszaki Egyetemen október 22-én és 23-án.

A budapesti rendezvényre a középdöntőbe jutott legjobb 61 csapatot hívták meg.

A helyezéseket az alábbi linkről érik el:

Gloria Victis Történelmi Vetélkedő 2025 – Az I. forduló eredményei

 

Sajtóközlemény/HE/Felvidék.ma
Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

„Magyarország továbbra is versenyképes és vonzó beruházási célpont”

Koncentrálni kell a mesterséges intelligencia alkalmazására

A kassai U. S. Steel jövőjéről is tárgyaltak

A Patrióták nemet mondtak az eladósításra, az uniós...

A héten Magyarországra látogat Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter

Csúcsra jár a brüsszeli kettős mérce

„Nem üzent az amerikai elnök Magyarországnak az orosz...

„Mindaz, ami az elmúlt 35 évben történt, összességében...

„A legfontosabb, hogy elősegítsük a magyar közösségek fennmaradását,...

Megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 nevű nagyszabású országvédelmi...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma