Indul az Október 23-i Diákutaztatási Program

Kárpát-medencei középiskolák pályázhatnak utazási támogatásra annak érdekében, hogy október 23-án közösen emlékezhessenek 1956 fiatal szabadságharcosaira.

A Rákóczi Szövetség idén is meghirdette nagy hagyományú és nagy sikerű Diákutaztatási Programját az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan, Kárpát-medencei középiskolások részére.

A program azt a célt szolgálja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több élmény, kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.

A pályázat feltétele, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen.

A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatás nyerhető el, az utazók számától és a megtett távolságtól függően.

Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: 2025. október 6., hétfő. Az utazásokat, kirándulásokat 2025. október 13. és október 31. között kell megvalósítani.

A pályázati űrlap és a további részletek itt érhetők el:

Közben megszülettek a Gloria Victis Történelmi Vetélkedő I. fordulójának eredményei is

A vetélkedő középdöntője és döntője idén is a Gloria Victis 1956-os emlékünnepség sorozat részét képezi Budapesten, a Műszaki Egyetemen október 22-én és 23-án. A budapesti rendezvényre a középdöntőbe jutott legjobb 61 csapatot hívták meg. A helyezéseket az alábbi linkről érik el: Gloria Victis Történelmi Vetélkedő 2025 – Az I. forduló eredményei

Sajtóközlemény/HE/Felvidék.ma