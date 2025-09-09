XII. Gömöri Túra és Családi Nap képeken

Rakottyás adott otthont a XII. Gömöri Túrának és Családi Napnak, amely a közösséget, a hagyományokat és a természet szépségét ünnepelte a helyi Parasztudvar polgári társulás szervezésében.

A nap legnagyobb attrakciója a lovastúra volt, amely szombat délelőtt kilenc órakor indult nyolc lovassal a festői Balog-völgyben. A lovasokat traktoros kíséret követte, így gyalogosok és kocsival érkezők is részesei lehettek az élménynek. A hagyományőrző viseletbe öltözött lovasok fegyelmezett és biztonságos lovaglása nemcsak a résztvevőknek, hanem a közönségnek is különleges látványt nyújtott. A visszaérkezést közös ebéd követte: halászlé, gulyás és pörkölt várta a vendégeket, akik jó hangulatú beszélgetésekkel töltötték az időt.

Délután a Lovas Egyesület fiataljai baranta bemutatót tartottak, amely során íjászat, ostorhasználat és szablyavívás révén elevenedtek meg az ősi magyar harcművészetek. A gyerekek, de a felnőttek is kipróbálhatták az íjászkodást, ami nagy sikert aratott.

Az estét baráti beszélgetések, közös nevetések és hagyományőrző zene zárta, mely teljessé tette az élményt. A rendezvény ismét bebizonyította, hogy a közösség ereje, a természet szeretete, a hagyományok tisztelete és a lovak iránti rajongás képes összekovácsolni az embereket – számolt be Rencsok János.

A szervezők ezúton is köszönetet mondanak minden résztvevőnek, segítőnek és támogatónak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap felejthetetlen legyen. A rendezvényt a Besztercebányai Megyei Önkormányzat támogatta.

Fotó: OZ Sedliacky Dvor-PT Paraszt Udvar

HE/Felvidék.ma