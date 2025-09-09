Két részből állhat majd a konszolidációs csomag

Valószínűleg két részre lesz osztva a parlamentben a konszolidációs csomag. Az elsőben lesznek az általános gazdasági intézkedések, a másodikban pedig az államigazgatást és az egyes minisztériumokat érintő intézkedések – jelentette ki a Smer-SD képviselőcsoportjának keddi sajtótájékoztatóján Ján Richter frakcióvezető.

Mint mondta, a kedden kezdődő ülésen az első számú feladat a jövő évi költségvetés elfogadásához szükséges törvénymódosítások előkészítése lesz, hogy októberben már tárgyalhassanak a büdzséről.

Robert Fico kormányfő és Ladislav Kamenický (mindkettő Smer-SD) pénzügyminiszter ismerteti a képviselőkkel a konszolidációs intézkedéseket, majd kedd délutáni sajtótájékoztatójukon hozzák nyilvánosságra a részleteket.

„Nem zárom ki, hogy két részre lesz osztva a csomag. Az első rész az általános gazdasági intézkedésekre vonatkozik, a második pedig az államigazgatást és az egyes minisztériumokat érintő intézkedéseket tartalmazza” – mondta Richter, hozzátéve, a részletekről később tájékoztatnak.

A csomagot előbb a háromoldalú érdekegyeztető tanács vitatja meg, majd szerdán (szeptember 10.) elfogadja a kormány. „A parlament pénteken (szeptember 12.) kezdhet foglalkozni vele, a pénzügyminiszter akkor terjeszti a törvényhozás elé” – közölte Richter.

Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter később bejelentette, hogy a kormány Gazdasági és Szociális Tanácsának szerdára, szeptember 10-re tervezett ülését jövő keddre, szeptember 16-ra halasztották.

„A háromoldalú érdekegyeztető tanács rendkívüli ülését ígéretemnek megfelelően a kormányülés elé hívtam össze, de a partnerek kérésére későbbre halasztottuk, hogy több idejük legyen áttanulmányozni a javaslatokat. Abban is megállapodtunk, hogy azokat az észrevételeiket, amelyeket elfogad a kormány, a parlamenti törvényalkotás során is be lehet építeni a törvénytervezetekbe” – tette hozzá Tomáš.

tasr/Felvidék.ma