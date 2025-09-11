Gyermekorvosok és -ápolók buzdítanak meseolvasásra

A Libri Könyvesboltok és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikája a közös meseolvasás jótékony hatásaira hívja fel a figyelmet.

Meséket és gyerekeknek szóló történeteket olvasnak fel gyermekorvosok és -ápolók a Libri Könyvesboltok és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának most induló Együtt mesélünk! kampánya során. Az akció célja, hogy a meseolvasás jótékony hatásaira irányítsák a szülők, nagyszülők és hozzátartozók figyelmét – a felolvasott történetek ugyanis nemcsak a gyermekek érzelmi, pszichés és mentális fejlődésre hatnak rendkívül pozitívan, de hozzájárulnak a szülők és a gyermek közötti kapcsolat erősödéséhez is. A közös mesetár a Libri és a klinika Youtube-csatornáján is elérhető, ezekre mostantól folyamatosan kerülnek fel a videók

A most induló kezdeményezés célja, hogy minél több gyermek számára megteremtse a mesehallgatás lehetőségét – még akkor is, ha szüleiknek, nagyszüleiknek, hozzátartozóiknak nincs idejük vagy lehetőségük rendszeresen mesélni. Az együttműködés keretében a klinika gyermekorvosai és -ápolói a saját kedvenc meséiket olvassák fel, az elkészült videók pedig mostantól a Libri Könyvesboltok és a Bókay Gyermekklinika Youtube-csatornán érhetőek el. Hogy a mesehallgatás élménye minél több kórházban lábadozó gyermek számára elérhető legyen, a Libri a kampányhoz kapcsolódóan könyveket is adományoz a klinikának.

Az Együtt mesélünk kampány részeként az ötletgazda Kossuth Laurával az olvasás jótékony hatásairól videóinterjú is készült.

„Az orvosi hivatás során nemcsak a test gyógyítása a feladatunk, hanem az is, hogy olyan értékeket közvetítsünk, amelyek hosszú távon határozzák meg a következő generációk mentális jólétét és kiegyensúlyozottságát.

A meseolvasás nem pusztán szabadidős tevékenység: olyan kulturális és érzelmi örökséget ad, amely a családok kohézióját erősíti, és hozzájárul egy biztonságosabb, támogatóbb közeg kialakításához a gyermekek körül”

– magyarázza prof. dr. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója, klinikai rektorhelyettes.

Olvasásnépszerűsítéssel a gyermekekért

A közös meseolvasás támogatja az éppen kórházban gyógyuló, de ugyanúgy az egészséges kisgyermekek idegrendszeri, mentális vagy lelki fejlődését is. Számos kutatás egyöntetűen alátámasztja, hogy a rendszeresen mesét hallgató gyermekeknek fejlettebb a kreativitásuk, és érzelmi, valamint társas készségeik is jobban működnek, mint azoknak, akiknek nem, vagy csak ritkán olvasnak mesét. A közös olvasás ráadásul az iskolai teljesítményre is jó hatással van, hiszen javítja a szövegértést és fejleszti az íráskészséget.

Szintén kutatások igazolják, hogy a mesélés nemcsak a gyermekekre van pozitív hatással: az együtt töltött meseidő a felnőttek stressz-szintjét is csökkenti, valamint mélyíti és erősíti a szülő és gyermek közötti érzelmi kapcsolatot.

„Olvasásnépszerűsítő missziónk egyik legfontosabb eleme a gyermekek olvasóvá nevelése. Ehhez elengedhetetlen a rendszeres meseolvasás, majd bizonyos életkor felett akár a szülőkkel, nagyszülőkkel való közös olvasás. Egy évvel ezelőtt indítottuk el a Libri Mini programot, amellyel a megfelelő mesék, olvasmányok kiválasztásában és a történetek feldolgozásában igyekszünk támogatást nyújtani. Büszke vagyok a klinika dolgozóival közös kezdeményezésre, mely segít könnyebbé tenni a kis betegek mindennapjait, nem beszélve a mentális egészség megőrzésére gyakorolt pozitív hatásról kicsiknek és nagyoknak” – mondta Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri marketing- és kommunikációs igazgatója.

A Libri Mini hónapról hónapra kínál mesélni- és olvasnivalót a legkisebbek számára. A most induló együttműködés apropóján augusztusban Marék Veronika Prémszakáll és Torzonborz, szeptemberben pedig Révész Emese Amíg én oviban vagyok című kötetét választották a hónap könyvévé.

Aki pedig maga is meseírásba fogna, a Libri Talent Mini keretében azt is megteheti, szeptember 28-ig lehet jelentkezni, a legjobb meséket pedig ki is adja a cégcsoport.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma