Ízelítő a Remény katolikus hetilap 37. számából

A hetilap 37. száma szeptember 14-i dátummal jelenik meg. Ezen a vasárnapon a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét tartjuk. „Kérni kell Isten megvilágosító kegyelmét, segítségét, hogy helyesen tudjuk eldönteni, melyek azok a keresztek, amelyeket egy életen keresztül kell vinnünk, és melyek azok, amelyeket nem” – írja az ünnephez kapcsolódó cikkében Sebö László, keresztjeinkről elmélkedve.

„Az érték abban rejlik, hogy mit éneklünk, mit hagyunk magunk után, s hogyan adjuk tovább azt a dalt, amely bennünk született meg” – ez az idézet már Pápay György Pál főszerkesztő lírai vezércikkéből származik, amelyben az élet értelmén gondolkodik el.

Szeptember első hétvégéjén több boldoggá, illetve szentté avatásra is sor került. A lapban beszámolót olvashatnak az 1945-ben vértanúhalált halt Bódi Mária Magdolna veszprémi boldoggá avatásáról, és hírt ad a lap a vatikáni szentté avatásokról is.

A tudósítások témái között szerepel zarándoklat, ünnepi koncert, járműszentelés és nyári hittantábor is.

Az Irodalmi sarokban ezúttal Bereményi Géza írását, illetve Ady Endre egyik versét találják. Folytatódik az Egyház nagy gondolkodóit bemutató sorozat, és megismerhetik a Rutén Görögkatolikus Egyház történetét is.

A gyerekek egy kis történeten, versen, rejtvényen kívül kézműves ötletet is találnak a nekik szóló rovatban. E héten is választhat az olvasó a lelki programok közül, amelyeket a Reményben talál.

Tartalmas időtöltést kívánunk!

Bertha Éva/Felvidék.ma