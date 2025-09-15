Keresztyén nemzeti emléknap Naprágyon

Naprágyon a Református Egyházközség és a község önkormányzata közösen szervezett egyházi és nemzettörténeti megemlékezést, hogy tisztelegjen a település és az egyházközség kiemelkedő személyiségei, valamint a felvidéki magyar irodalom kevésbé ismert alakja, Balogh Gyula előtt.

Az ünnepi program a református templomban kezdődött, ahol Ft. Dr. Rákos Loránt püspökhelyettes tartott istentiszteletet. Martinovics János tanár szavalata és Gyenes Veronika énekművész előadása emelte az esemény hangulatát. Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke ünnepi beszédet mondott, majd leleplezték a naprágyi történelmi személyiségek emléktábláját.

A résztvevők ezután a parókia udvarára vonultak, ahol Madarász József polgármester nyitotta meg a keresztyén nemzettörténeti emlékhely kopjafájának avatását. A Páko Mária és a Mákvirágok zenekar műsora, valamint Dr. B. Kovács István történész beszéde és Gyenes Veronika újabb énekes előadása színesítette a programot.

Délben a naprágyi temetőben Balogh Gyula XIX. századi költő síremlékét avatták fel újra, N. Nagy Ákos Róbert esperes vezetésével. Martinovics János versmondása tovább növelte az esemény ünnepélyességét, kiemelve Balogh Gyula irodalmi örökségét.

A napot szeretetvendégség zárta a naprágyi kultúrházban, ahol Kotán Katalin presbiter pohárköszöntője után kötetlen beszélgetésekre került sor. Az esemény méltó módon ötvözte a hitet, a nemzeti emlékezetet és a közösségépítést, példát mutatva arra, hogyan lehet egy település múltját élővé és értékessé tenni a jelen és a jövő számára.

Felvidék.ma