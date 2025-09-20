Vita a konszolidációról: Šutaj Eštok szükségesnek tartja, Karas hibásnak nevezi a kormány lépéseit

A közpénzek jelenlegi állapota miatt a konszolidáció elkerülhetetlen, azonban az ellenzék részéről a kritikákon kívül nem érkeznek érdemi javaslatok – jelentette ki a Szlovák Rádió Szombati párbeszédek (Sobotné dialógy) című vitaműsorában Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, a Hlas-SD elnöke. Vitapartnere, Viliam Karas, a KDH alelnöke viszont úgy véli, hogy az ellenzék előállt konkrét intézkedési javaslatokkal, a kormányt pedig a konszolidáció végrehajtásának módja miatt bírálta.

Šutaj Eštok: nem a szociális juttatások rovására kell takarékoskodni

Šutaj Eštok hangsúlyozta, hogy a Hlas-SD nem fogadja el a társadalmi színvonal csökkentését, és elutasítja, hogy a védelmi kiadásokat az egészségügy vagy a szociális ellátás kárára növeljék.

„Örülök, hogy Robert Kaliňák védelmi miniszterrel (Smer-SD) konstruktív vitát folytatunk, és a konszolidáció része lesz az is, hogy a védelemre szánt források egy részét más tárcákhoz irányítjuk” – mondta a belügyminiszter.

Hozzátette, hogy

a minisztériumoknak is takarékoskodniuk kell, de nem ott, ahol ez lehetetlen. Az ellenzék hozzáállását azonban hiányolta.

„Nem láttam egyetlen alternatív javaslatot sem” – szögezte le.

Karas: a kormány rossz úton jár

A KDH alelnöke válaszában kijelentette, hogy pártja több konkrét javaslattal is előállt.

„A koalíció először kinevette ezeket, most viszont azt látjuk, hogy legalább kettőt beemeltek az aktuális csomagba” – mutatott rá Karas.

Hangsúlyozta:

Nem a konszolidáció szükségességét vitatja, hiszen a közpénzek helyzete és a nemzetközi folyamatok miatt az elkerülhetetlen.

„Én a kormányt azért kritizálom, hogyan konszolidál” – mondta.

Karas szerint a kormány eddigi lépései nem vezettek sem az államadósság csökkentéséhez, sem a gazdasági növekedéshez.

„Épp ellenkezőleg, a kormány konszolidációval a fekete lyuk felé húz bennünket” – fogalmazott.

Élesen bírálta azt is, hogy az új intézkedések ismét a lakosságot és a vállalkozói szférát sújtják leginkább.

„További terheket raknak azokra, akik már így is nehéz terhet cipelnek, miközben az állam pazarló módon költekezik” – figyelmeztetett.

Véleménykülönbségek a közel-keleti helyzetről is

A vita során szóba került a gázai konfliktus is.

„Ahogy elítélem a Hamasz brutális és példátlan támadását Izrael ellen, ugyanúgy elítélem azt is, ami a Gázai övezetben zajlik. Már ENSZ-vizsgálóbiztosok is kimondták, hogy ott népirtás történik. Ez elfogadhatatlan, mindannyiunknak a békét kell sürgetnie” – hangsúlyozta Šutaj Eštok.

Arra a kérdésre, hogy Szlovákia támogatná-e az EU szankcióit Izrael ellen, úgy felelt: támogatnak „minden olyan intézkedést, amely mielőbb békéhez és a vérontás leállításához vezet”.

Karas szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nem mérte fel katonai művelete következményeit.

„Nem számolt az akció lehetséges végkimenetelével sem” – jegyezte meg.

Úgy látja, a további eszkaláció az egész közel-keleti térség, sőt, a nemzetközi biztonsági rend stabilitását is veszélyeztetheti.

„Éppen ezért gondolom, hogy az EU létérdeke az USA-val együtt olyan politikai párbeszédet kialakítani, amely megakadályozza az efféle tragédiákat” – mondta.

Hozzátette: Európának a geopolitikai kérdésekben sokkal határozottabbnak és önállóbbnak kellene lennie, és nem szabadna automatikusan az Egyesült Államokra hagyatkoznia.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk