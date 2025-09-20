Vita a konszolidációról: Šutaj Eštok szükségesnek tartja, Karas hibásnak nevezi a kormány lépéseit

A közpénzek jelenlegi állapota miatt a konszolidáció elkerülhetetlen, azonban az ellenzék részéről a kritikákon kívül nem érkeznek érdemi javaslatok – jelentette ki a Szlovák Rádió Szombati párbeszédek (Sobotné dialógy) című vitaműsorában Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, a Hlas-SD elnöke. Vitapartnere, Viliam Karas, a KDH alelnöke viszont úgy véli, hogy az ellenzék előállt konkrét intézkedési javaslatokkal, a kormányt pedig a konszolidáció végrehajtásának módja miatt bírálta.
Šutaj Eštok: nem a szociális juttatások rovására kell takarékoskodni
Šutaj Eštok hangsúlyozta, hogy a Hlas-SD nem fogadja el a társadalmi színvonal csökkentését, és elutasítja, hogy a védelmi kiadásokat az egészségügy vagy a szociális ellátás kárára növeljék.
„Örülök, hogy Robert Kaliňák védelmi miniszterrel (Smer-SD) konstruktív vitát folytatunk, és a konszolidáció része lesz az is, hogy a védelemre szánt források egy részét más tárcákhoz irányítjuk” – mondta a belügyminiszter.
Hozzátette, hogy
a minisztériumoknak is takarékoskodniuk kell, de nem ott, ahol ez lehetetlen. Az ellenzék hozzáállását azonban hiányolta.
„Nem láttam egyetlen alternatív javaslatot sem” – szögezte le.
Karas: a kormány rossz úton jár
A KDH alelnöke válaszában kijelentette, hogy pártja több konkrét javaslattal is előállt.
„A koalíció először kinevette ezeket, most viszont azt látjuk, hogy legalább kettőt beemeltek az aktuális csomagba” – mutatott rá Karas.
Hangsúlyozta:
Nem a konszolidáció szükségességét vitatja, hiszen a közpénzek helyzete és a nemzetközi folyamatok miatt az elkerülhetetlen.
„Én a kormányt azért kritizálom, hogyan konszolidál” – mondta.
Karas szerint a kormány eddigi lépései nem vezettek sem az államadósság csökkentéséhez, sem a gazdasági növekedéshez.
„Épp ellenkezőleg, a kormány konszolidációval a fekete lyuk felé húz bennünket” – fogalmazott.
Élesen bírálta azt is, hogy az új intézkedések ismét a lakosságot és a vállalkozói szférát sújtják leginkább.
„További terheket raknak azokra, akik már így is nehéz terhet cipelnek, miközben az állam pazarló módon költekezik” – figyelmeztetett.
Véleménykülönbségek a közel-keleti helyzetről is
A vita során szóba került a gázai konfliktus is.
„Ahogy elítélem a Hamasz brutális és példátlan támadását Izrael ellen, ugyanúgy elítélem azt is, ami a Gázai övezetben zajlik. Már ENSZ-vizsgálóbiztosok is kimondták, hogy ott népirtás történik. Ez elfogadhatatlan, mindannyiunknak a békét kell sürgetnie” – hangsúlyozta Šutaj Eštok.
Arra a kérdésre, hogy Szlovákia támogatná-e az EU szankcióit Izrael ellen, úgy felelt: támogatnak „minden olyan intézkedést, amely mielőbb békéhez és a vérontás leállításához vezet”.
Karas szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nem mérte fel katonai művelete következményeit.
„Nem számolt az akció lehetséges végkimenetelével sem” – jegyezte meg.
Úgy látja, a további eszkaláció az egész közel-keleti térség, sőt, a nemzetközi biztonsági rend stabilitását is veszélyeztetheti.
„Éppen ezért gondolom, hogy az EU létérdeke az USA-val együtt olyan politikai párbeszédet kialakítani, amely megakadályozza az efféle tragédiákat” – mondta.
Hozzátette: Európának a geopolitikai kérdésekben sokkal határozottabbnak és önállóbbnak kellene lennie, és nem szabadna automatikusan az Egyesült Államokra hagyatkoznia.
BN/Felvidék.ma/Teraz.sk