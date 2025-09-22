Visszatért a szüreti menet Fülek utcáira

Utoljára 2019-ben került sor a Borvirág elnevezésű szüreti fesztiválra, amely abban az évben ünnepelte 10. jubileumát a helyi Csemadok szervezésében. Idén a fiatalok, a Iuvenis Neogradiensis Polgári Társulás tagjai kezdeményezték a hagyomány újjáélesztését.

A szüreti felvonulás megnyitójára a Füleki Városi Művelődési Központ előtt került sor. A lovasok, gyalogosok, hagyományőrzők és a közönség körbeállták a teret, amikor a régi szokások szerint a bíró köszöntötte az egybegyűlteket. A bíró szerepében Varga Gábor segédkezett, a bíróné Halama Bódi Andrea volt, míg a bíróék bolond lányát Gyetvai Viktória játszotta el. A Szederinke Gyermek Néptáncegyüttes műsorát és a Felföldi Dalia Iskola harci bemutatóját követte a felvonulás.

Elöl a Dalia Iskola tagjai ostorcserdítésekkel keltettek hangzavart a város utcáin, őket követték a füleki cserkészek, akik Szent Orbán, a borok védőszentje szobrát hordozták.

Nótákkal színesítette az eseményt a Pro Kultúra Füleki Férfikar, harmonikán Nagy Dominik és gitáron Mitter Valentin zenélt. Mögéjük sorakoztak a helyi és környékbeli civil szervezetek, az érdeklődők és a lovasok. A Iuvenis tagjai gyümölcsökkel és borral kínálták a nézőket.

Az első megálló a római katolikus templomnál volt, ahol a füleki ferences testvéreket Efrém atya képviselte, aki megszentelte a bort és áldást mondott a jelenlévőkre.

A fülekkovácsi Mezeicsokor Éneklőcsoport asszonyai daloltak, majd innen folytatták útjukat a pincesorhoz. A hegyoldalon finom borok várták az érkezőket a Pincesor Polgári Társulás és a borászok jóvoltából. Itt a volt Rakonca Néptáncegyüttes kiváló tehetségei adtak kultúrműsort, majd kötetlen beszélgetéssel, nótázással indultak tovább a Magyar Közösségi Házhoz, ahol a felvonulás véget ért.

A szervezőknek jólesett látni a mosolygós arcokat, sikeresnek könyvelték el az idei szüreti felvonulást. Újításként több mint 40 lovas hagyományőrzőt hívtak meg az eseményre

„Számomra mégis a legnagyobb öröm az volt, amikor a tervezés során visszanéztem a régi felvonulásokon készült fotókat. Nemcsak magunkat és a szervezőtársaimat láttam rajtuk gyerekként, hanem más szervezetek tagjait is, akik most már fiatal felnőttként, velünk együttműködve ismét elhoztak gyerekeket a rendezvényre. Abban reménykedem, hogy talán őket is annyira megérinti majd ez az élmény, hogy 5–10 év múlva maguk is kedvet kapnak szüreti felvonulást szervezni. Büszke vagyok a csapatomra és hálás vagyok, hiszen hat szervezet segítette ennek az eseménynek a megvalósítását” – nyilatkozta Mag Panni, a Iuvenis Neogradiensis tagja.

Fazekas Lóránt gulyással, a Barátnők, Asszonyok és Nyugdíjasok Alakulata, azaz a Banya-klub tagjai pedig krumplis tócsnival kínálták az érkezőket a közösségi udvaron.

A kellemes kora őszi napot a Barko zenekar fellépése és táncos mulatság zárta.

Chovan Lilla/Felvidék.ma