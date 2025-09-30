Fülek egymillió eurós támogatást kapott

A füleki önkormányzatnak sikerült támogatást szereznie a magyar tannyelvű II. Koháry István Alapiskola modern, digitális és inkluzív oktatási intézménnyé alakítását célzó átfogó projektre.

A több mint 1,3 millió euró értékű projekt a konyha, kazánház, sportpályák felújítását, valamint a tanulók inklúzióját támogató segédeszközök beszerzését foglalja magában.

A munkálatok már októberben elkezdődnek.

A város először még 2023-ban nyújtott be támogatási kérelmet a projekthez, amelynek fő célja a minőségi és inkluzív oktatáshoz való hozzáférés javítása. A kormányváltást követően azonban a Szlovák Köztársaság Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatizációs Minisztériuma a teljes felhívást visszavonta. Az önkormányzat azonban nem adta fel, a pályázatot annak átdolgozását követően ismét benyújtotta a minisztériumhoz egy új felhívás keretében.

Mint azt Anderko Erika, a Stratégiai és Fejlesztési Alosztály vezetője elmondta, a projekt a megfelelő iskolai helyiségek kialakítására, az iskola felszereltségi és technológiai hátterének megteremtésére fókuszál. „A különbség elsősorban annyi, hogy az eredeti projektünk az iskola két főépületének hőszigetelésével és az egyes objektumokat összekötő folyosó felújításával is számolt” – magyarázta, hozzátéve, hogy az új felhívásban már ezekre a célokra nem lehetett pénzeszközöket kérni.

A jóváhagyott támogatásnak köszönhetően megújul az iskolai étkezde konyhája, a kazánház, nem marad el a fűtésrendszer korszerűsítése, egy új kültéri tanterem is épül és létrejön egy terápiás helyiség, felújítják a sportpályákat, valamint új informatikai berendezéseket és kompenzációs segédeszközöket is beszereznek. A pályázatnak köszönhetően a klasszikus iskola modern oktatási intézménnyé alakul át, amely befogadó, zöld és digitalizált lesz.

Műszaki infrastruktúra

A projekt a műszaki infrastruktúra részleges felújításával számol – a kazánházak és az iskolai étkezde konyhájának korszerűsítésével. „Kicserélik az elavult műszaki berendezéseket, az elektromos vezetékeket, a padlót és a falakat kijavítják, módosul a konyha elrendezése és biztosítva lesz az akadálymentes hozzáférés is” – magyarázta Anderko Erika.

Inklúzió és az oktatás korszerűsítése

A város a tanulók inklúziójának támogatását kompenzációs segédeszközökkel kívánja biztosítani, különböző oktatási csomagok formájában az alsó tagozaton. „Ezek javítják a finommotoros készségeket, kreatív tevékenységre ösztönöznek, sikerélményt és jó közérzetet biztosítanak a különböző kihívásokkal küzdő gyermekek számára. A didaktikai és pszichológiai tesztek lehetővé teszik a gyermekek mentális állapotának felmérését, segítenek az oktatás és nevelés következő lépéseinek meghatározásában” – tette hozzá. Természetesen az iskola informatikai felszereltsége is kiegészül majd két interaktív monitorral és 3D nyomtatóval. Terápiás helyiség, ún. snoezelen is létesül. „Ez egy többfunkciós terápiás módszer, amely kellemes környezetben, fény- és hanghatások, illatok és zene segítségével valósul meg” – magyarázta.

Egy érdekes, modern és akadálymentes szabadtéri tanterem is felépül a meglévő kinti pavilon mellett. „A szabadtéri tanterem az egész régióban hozzáadott értéket és egyediséget képvisel majd. Lehetővé teszi, hogy 21. századi körülmények között, természetes, ökológiai és modern környezetben oktasson az iskola” – tette hozzá. Nem hiányozhat belőle magaságyás, az esővíz felfogására szolgáló víztartály, iskolai meteorológiai állomás, rovarhotel, madáritató, tudástorony elforgatható táblákkal, napóra, mezítlábas ösvény, rovarmegfigyelő, edukációs dendrofon és egyebek. A tanteremhez új járda vezet majd, lombhullató és dísznövényeket is kiültetnek.

Új sportpályák

A projekt további része öt iskolai sportpálya rekonstrukcióját foglalja magában. A kézilabda-, kosárlabda- és röplabdapálya, a futópálya, a távolugró pálya és az ugrógödör esik át majd felújításon. „A felújítás részeként eltávolítják a sportfelületek meglévő rétegeit, és azokat új felületekkel és felszereléssel látják el” – tette hozzá Anderko, azzal, hogy a sportpályákat nemcsak az iskola tanulói, de a nyilvánosság is használhatja majd.

„Nem adjuk fel az iskola energiaigény-csökkentési elképzelésünket sem, a hőszigetelés támogatását a további pályázati felhívásokban kérelmezzük majd” – zárta le.

Az aktualizált projekt támogatható kiadásainak teljes összege meghaladja az 1,31 millió eurót, amelyből a nyújtott támogatás összege közel 1,21 millió euró. Az építési munkálatok már októberben elkezdődnek, a projekt 2026 szeptemberéig tart.

A projektet az Európai Unió a Szlovákia programon keresztül társfinanszírozza.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma