Végre megújul a lévai magyar alapiskola tornaterme

Több év, sőt évtized után a remények szerint végre megvalósulhat a lévai Juhász Gyula Alapiskola tornatermének teljes felújítása. A város több mint háromszázezer eurós állami támogatást kapott a létesítmény rekonstrukciójára.

A több mint hatvanéves épületen az elmúlt években, évtizedekben csupán a legszükségesebb helyreállításokat végezték el. A folyamatos használat és az idő alaposan megviselte a tornatermet.

Mint Lőrincz Katalin, a Juhász Gyula Alapiskola igazgatója a Felvidék-má-nak korábban elmondta, az elmúlt bő másfél évtizedben csupán a legszükségesebb javítások valósultak meg. A folyamatos beázások miatt a fenntartó, Léva városa többször is javíttatta a tetőt. Az igazgató megjegyezte, a város vezetése tisztában van azzal, hogy jelentős felújításra szorul a tornaterem.

Szükségessé vált a tetőszerkezet cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése, a nyílászárók teljes cseréje. Energiatakarékossági szempontból nem elhanyagolható a létesítmény szigetelése.

„Kívül és belül teljes felújításra szorul” – szögezte le Lőrincz Katalin. Végre a közeljövőben mindez megvalósulhat.

Többszöri sikertelen próbálkozás és lobbizás után láthatóvá vált a fény az alagút végén. A fenntartó Léva városa a környezetvédelmi tárca Környezetvédelmi Alapjánál sikeresen pályázott a rekonstrukcióra. Több mint háromszázezer eurós támogatást sikerült elnyerniük. Az önkormányzatnak még további önrésszel kell hozzájárulnia, hogy a szükséges munkálatokat elvégezhessék.

A tornaterem felújítása érdekében összetartó erőt tanúsított a helyi magyar közösség.

A tanintézményt támogatták a helyi magyar szervezetek. A Reviczky Társulás és annak vezetése szintúgy kezdeményezője és támogatója is volt a tárgyalásoknak.

Mint Urbán Zoltán, a Reviczky Társulás vezetője ezzel kapcsolatban portálunknak kifejtette:

„Az előző városvezetés fittyet hányt a helyi magyarság igényeire, amit jól tükröz a tornaterem állapota (is). A jelenlegi polgármesterrel ápolt kapcsolatunk baráti, s ezt sikerült kamatoztatnunk. Átérezte a helyzetünket, s valóban segítőkészen állt ügyünk mellé.”

Hozzátette, sorban ez volt a harmadik pályázati felhívás, melyen részt vett a város. A harmadik kísérlet sikerrel járt, a megfelelő lobbi megtette hatását.

A lévai magyar közösség képviselői kiemelték a megfelelő kommunikációt, a kölcsönös tisztelet megalapozta a támogatói döntést. „Bebizonyosodott, hogy van eredménye a szlovák–magyar együttműködésnek, lehet közös célok mentén tevékenykedni. Sőt, elért eredményeket lehet barátságban értékelni, s ez biztató lehet a jövőre nézve. Az irányt megmutattuk, lehet követni” –vélekedett Urbán Zoltán.

A szakminisztérium elbírálása már megtörtént, ám az önrésszel kapcsolatos teendők még várnak a városra. Várhatóan az október végére összehívott önkormányzati ülésen szavazza meg a lévai képviselő-testület az önrész elfogadását. A jövő évi költségvetés-tervezetben már ezzel az összeggel számol a városvezetése. A közel százhetven ezer eurós önrész megszavazása után indulhat a közbeszerzés.

A teljes körű felújítással a lévai magyar tanintézmény tornaterme a 21. századi infrastruktúrának megfelelő színvonalra jut, ezzel szolgálva a magyar gyermekeket és a helyi magyar közösséget is.

A Jesenský utcai ingatlan 1962-ben épült. Az épületkomplexumba a 2008/2009-es tanévben költözött a város egyetlen magyar alapiskolája. Már akkor rossz állapotban volt a tornaterem, az első évben nem is tudták használni. Ekkor megvalósult némi felújítás, azonban az állaga továbbra sem megfelelő.

Várhatóan hamarosan beindul a felújítás és megszépül a lévai magyar tanintézmény tornaterme.

Pásztor Péter/Felvidék.ma