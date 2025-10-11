477. Párkányi Simon-Júda vásár képekben

Október második hétvégéjén nyílt meg a Felvidék déli régiójában, a Duna partján fekvő Párkányban a hagyományos őszi, háromnapos vásár, mely Simon-Júda néven ismert a hazai és a határon túli termelőknek, árusoknak és vásárolni vágyóknak egyaránt.

A nem mindennapi hangulat kedvéért is érdemes ellátogatni a vásárba, ahol a különleges portékák mellett különleges csemegék, ételek és italok is várják a vendégeket.

A vásár színes forgatagáról, a portékáikat kínáló termelőkről, árusokról, a búcsúi hangulatról és a kultúra kedvelőiről árulkodjanak a képek.

A szerző felvételei.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma