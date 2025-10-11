Home Képriport 477. Párkányi Simon-Júda vásár képekben
Képriport

477. Párkányi Simon-Júda vásár képekben

Berényi Kornélia
Berényi Kornélia
(Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Október második hétvégéjén nyílt meg a Felvidék déli régiójában, a Duna partján fekvő Párkányban a hagyományos őszi, háromnapos vásár, mely Simon-Júda néven ismert a hazai és a határon túli termelőknek, árusoknak és vásárolni vágyóknak egyaránt.

A nem mindennapi hangulat kedvéért is érdemes ellátogatni a vásárba, ahol a különleges portékák mellett különleges csemegék, ételek és italok is várják a vendégeket.

A vásár színes forgatagáról, a portékáikat kínáló termelőkről, árusokról, a búcsúi hangulatról és a kultúra kedvelőiről árulkodjanak a képek.

A szerző felvételei. 

Berényi Kornélia/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Virtuális séta a nyitrai Szent Emmerám-székesegyházban

Duray Miklós síremlékének felavatása képeken

Őszi barangolás az alsósztregovai kastélyparkban

Nemzeti gyásznap Dunaszerdahelyen – az aradi vértanúk példája...

A dénesújfalui kisállat kiállítás képekben

Az alsósztregovai Madách Imre Irodalmi Nap képekben

Pósa Lajosra emlékeztek a Fiumei úti sírkertben

A népmese napját ünnepelték a komáromi Kossuth téren

Őszi kiállítások a rimaszombati könyvtárban

XXXXI. Gömör-Kishonti Vásár Rimaszombatban képeken

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma