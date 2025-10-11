Home Képriport Virtuális séta a nyitrai Szent Emmerám-székesegyházban
Képriport

Virtuális séta a nyitrai Szent Emmerám-székesegyházban

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A város fölé emelkedő dombon találjuk a nyitrai várat. Az erődítmény központi épülete a püspöki palota mellett a több templomot magába foglaló Szent Emmerám-székesegyház. A várkomplexum a nyitrai püspökség székhelye.

A várdomb a vélhetően már a nyitrai hercegség és a Nagymorva Birodalom uralkodóinak székhelyéül szolgált. A ma is látható szakrális építmény alapjai a 11. századra vezethetőek vissza.

A székesegyház három templomból áll: a román kori Szent Emmerám-templomból, a 14 századból fennmaradt gótikus Felső templomból és a 17. századi Alsó templomból.

A három templom 1710 és 1736 között kapott egységes barokk formát.

A székesegyház kincstára számos értékes ereklyét rejt. A templombelső ugyancsak igen díszes, a főoltár mellett több mellékoltár is található. A Felső és az Alsó templomban az átépítést követően megjelent barokk stílusjegyek figyelhetőek meg. A székesegyház legrégebbi részén megmaradtak a román stílusjegyek.

A székesegyházhoz szorosan kapcsolódik a püspöki palota, amely szintúgy a 18. század első felében kapott barokk külsőt.

A székesegyház mindhárom templomrésze látogatható, a vár területén találjuk továbbá a püspöki múzeumot. A püspöki palota előtt Szent II. János Pál pápa monumentális szobra emlékeztet a szentatya 1995-ös nyitrai látogatására.

A fotográfiák által tegyünk egy virtuális sétát a székesegyházban.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

477. Párkányi Simon-Júda vásár képekben

Duray Miklós síremlékének felavatása képeken

Őszi barangolás az alsósztregovai kastélyparkban

Nemzeti gyásznap Dunaszerdahelyen – az aradi vértanúk példája...

A dénesújfalui kisállat kiállítás képekben

Az alsósztregovai Madách Imre Irodalmi Nap képekben

Pósa Lajosra emlékeztek a Fiumei úti sírkertben

A népmese napját ünnepelték a komáromi Kossuth téren

Őszi kiállítások a rimaszombati könyvtárban

XXXXI. Gömör-Kishonti Vásár Rimaszombatban képeken

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma