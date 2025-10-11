Virtuális séta a nyitrai Szent Emmerám-székesegyházban

A város fölé emelkedő dombon találjuk a nyitrai várat. Az erődítmény központi épülete a püspöki palota mellett a több templomot magába foglaló Szent Emmerám-székesegyház. A várkomplexum a nyitrai püspökség székhelye.

A várdomb a vélhetően már a nyitrai hercegség és a Nagymorva Birodalom uralkodóinak székhelyéül szolgált. A ma is látható szakrális építmény alapjai a 11. századra vezethetőek vissza.

A székesegyház három templomból áll: a román kori Szent Emmerám-templomból, a 14 századból fennmaradt gótikus Felső templomból és a 17. századi Alsó templomból.

A három templom 1710 és 1736 között kapott egységes barokk formát.

A székesegyház kincstára számos értékes ereklyét rejt. A templombelső ugyancsak igen díszes, a főoltár mellett több mellékoltár is található. A Felső és az Alsó templomban az átépítést követően megjelent barokk stílusjegyek figyelhetőek meg. A székesegyház legrégebbi részén megmaradtak a román stílusjegyek.

A székesegyházhoz szorosan kapcsolódik a püspöki palota, amely szintúgy a 18. század első felében kapott barokk külsőt.

A székesegyház mindhárom templomrésze látogatható, a vár területén találjuk továbbá a püspöki múzeumot. A püspöki palota előtt Szent II. János Pál pápa monumentális szobra emlékeztet a szentatya 1995-ös nyitrai látogatására.

A fotográfiák által tegyünk egy virtuális sétát a székesegyházban.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma