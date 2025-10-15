Home Itt és Most Az egészségügyi miniszter elítélte a kórházakat ért bombafenyegetéseket
Itt és Most

Az egészségügyi miniszter elítélte a kórházakat ért bombafenyegetéseket

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Kamil Šaško (Fotó: TASR)

Kamil Šaško egészségügyi miniszter határozottan elítélte és elfogadhatatlannak nevezte a Penta kórházai elleni bombafenyegetéseket. „Ez elfogadhatatlan az orvosokra, az egészségügyi dolgozókra, és a betegekre nézve is egy olyan intézményben, ahol egészségügyi ellátást nyújtanak, életeket mentenek” – hangsúlyozta Šaško.

A miniszter hozzátette, kapcsolatban van Matúš Šutaj Eštok belügyminiszterrel is. „Nagyon határozottan fogunk cselekedni” – jelentette ki, és óva intett az egészségügyet minősítő populista kijelentésektől.

A belügyminiszter tájékoztatása szerint a rendőrség a kórházak vezetésével közösen aktívan keresi a helyzet megoldását.

Az utóbbi időben négy kórházban – Kassa, Nagymihály, Galánta, Tőketerebes – volt bombariadó. A rendőrség vizsgálja az ügyet.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Vallo: a választás elhalasztására vonatkozó javaslattal azt tesztelik,...

Tomáš: a kormányzati ciklus meghosszabbításához alkotmányos többségre van...

2026-ban a gyermekgondozási segély meghaladhatja az 500 eurót

A parlamenti ciklust is 5 évesre bővítené a...

A belügyminiszter szerdán találkozik a Szlovákiai Városok Uniójával

Válságban vannak a fürdők, áfacsökkentést sürgetnek a kormánynál

Szerdától tovább tartanak a parlamenti ülések, pénteken nem...

Szövetségben a borászokkal az aranysárgulás ellen

Egyszerűbbé válhat az egyházi és magániskolák besorolása az...

A betegjogi szervezet szerint a tervezett egészségügyi költségvetés-emelés...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma