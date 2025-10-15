Az egészségügyi miniszter elítélte a kórházakat ért bombafenyegetéseket

Kamil Šaško egészségügyi miniszter határozottan elítélte és elfogadhatatlannak nevezte a Penta kórházai elleni bombafenyegetéseket. „Ez elfogadhatatlan az orvosokra, az egészségügyi dolgozókra, és a betegekre nézve is egy olyan intézményben, ahol egészségügyi ellátást nyújtanak, életeket mentenek” – hangsúlyozta Šaško.

A miniszter hozzátette, kapcsolatban van Matúš Šutaj Eštok belügyminiszterrel is. „Nagyon határozottan fogunk cselekedni” – jelentette ki, és óva intett az egészségügyet minősítő populista kijelentésektől.

A belügyminiszter tájékoztatása szerint a rendőrség a kórházak vezetésével közösen aktívan keresi a helyzet megoldását.

Az utóbbi időben négy kórházban – Kassa, Nagymihály, Galánta, Tőketerebes – volt bombariadó. A rendőrség vizsgálja az ügyet.

TASR/Felvidék.ma